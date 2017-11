Sónar avanza la primera parte de su cartel para el 25 aniversario apuntando a lo más alto

La banda británica Gorillaz, creada por el músico Damon Albarn y el artista Jamie Hewlett, formada por los miembros Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D y Noodle, presentará por primera vez en España su esperado nuevo show, con invitados especiales, tras más de 5 años de su última visita. Su actuación supondrá su estreno en Barcelona para interpretar los temas del aclamado nuevo álbum ‘Humanz’, así como sus hits más populares.

Sónar 2018 tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de junio en Barcelona, y contará con más de 130 shows e invitados de honor para una celebración histórica. Pincha aquí para escuchar la playlist introductoria a los primeros sonidos de Sónar 2018. Pincha aquí para hacerte con tus abonos.

A su vez, Sónar será el escenario del glorioso regreso del legendario grupo neoyorquino LCD Soundsytem presentando un espectáculo en exclusiva para nuestro país, en el que interpretarán tanto sus nuevos temas del reciente ‘American Dream’, como sus grandes hits.

Diplo, el artista más transversal de la música electrónica de nuestro tiempo, volverá a Sónar convertido ya en una estrella global para presentar uno de sus impactantes dj sets de bass house, nuevos ritmos digitales y beats de todo el mundo.

Confirman también su participación en la gran celebración dos grandes mitos del festival: Richie Hawtin, con su multipremiado show ‘CLOSE’, cuya puesta en escena presenta una configuración audiovisual avanzada e íntima repleta de cámaras de infrarrojos que se proyectan sobre un complejo dispositivo de pantallas; y Laurent Garnier cerrando la noche del sábado, con una sesión especial al aire libre de cuatro horas de duración que, sin duda, quedará para la historia.

Sobresalen también, en el primer avance del 25 aniversario de Sónar, las figuras de George FitzGerald y los norirlandeses Bicep (presentando sendos shows en directo), el dúo de pop electrónico Maribou State, la dj alemana de techno Helena Hauff, la figura del house surafricano Black Coffee -quien cerrará una de las tres jornadas de Sónar de Día-, o el legendario dj de house de New Jersey Tony Humphries, quien actuará en el escenario SonarDôme.

Los ritmos urbanos surgidos del hip hop y los beats de los ghettos de todo el mundo estarán representados por Wiley, el padrino del grime, con uno de sus mejores trabajos, el reciente “Godfather”. Junto a él, nuevos talentos como los de la dj británica Jamz Supernova, el dúo de productores Jarami (colaboradores de Frank Ocean), la portuguesa Nídia(puntal del sello Principe Records), los barceloneses Mueveloreina y el mallorquín Rels B (ambos renovando las formas del hip hop y el trap), así como el sueco Dinamarca, con su tórrida aproximación a la bass music.

Concierto de inauguración y Red Bull Music Academy

El jueves por la noche se celebrará el concierto especial ‘Sónar a L’Auditori’, en el que la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) dirigida por Brad Lubman interpretará una de las piezas más relevantes del minimalismo, “In C”, del genial compositor californiano Terry Riley. Una nueva colaboración de Sónar con el ciclo ‘Sampler Sèries’ de L’Auditori. Ya en Sónar de Día, y también entre la clásica y la contemporánea, tendrá lugar la actuación del islandés Ólafur Arnalds.

Red Bull Music Academy se suma a la fiesta de los 25 años con un avance de programación basado en ‘Diggin’ in the Carts’,el proyecto que repasa la historia de la música de los videojuegos japoneses. Kode9 presentará un show inspirado en los videojuegos con visuales del legendario realizador de anime Koji Morimoto, los compositores Yuzo Koshiro & Motohiro Kawashima harán un show inspirado en los juegos clásicos como Streets of Rage live, con visuales deKonx-om-Pax; y el neozelandés DITC Sound, cuyo set desenterrará joyas escondidas de la rica historia del género. Entre muchos otros, también actuarán los djs portugueses Violet & Photonz y el trío de productores suecos responsables del excelente sello Studio Barnhus. Sobre el mismo escenario tendrá lugar la actuación estelar del icónico dj y líder del sonido garage de New Jersey Tony Humphries pinchando un set de house inspirado por la era dorada de las radios de Nueva York.

Sónar continúa su recorrido por el mundo arrancando con las terceras ediciones de sus festivales en Latinoamérica: este pasado fin de semana en Buenos Aires (26 Noviembre) y, el siguiente, en Bogotá (2 Diciembre). Ya en 2018, tendrá lugar la 6ª edición de Sónar Reykjavík (16 y 17 de Marzo), y las segundas ediciones de Sónar Hong Kong (17 Marzo) y Sónar Istanbul (6 y 7 Abril).