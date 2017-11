Rebeca Pous: “Yo también he conseguido un récord Guiness, que miles de personas canten en un karaoke Duro de pelar”

La cantante Rebeca Pous se encuentra inmersa en la gira Love the 90’s, en la que participan artistas de la talla de Unlimied, Technotronic, Tina Cousins, OBK. “En Bilbao nos esperan más de 15.000 espectadores”. La catalana se ha mostrado muy feliz de formar parte de este Festival y anima a todo el mundo se anime a ir.

Ella también ha conseguido un récord Guiness, cuando logró que “miles de personas cantaran en un karaoke mi ‘Duro de pelar'”, el más conocido de toda su trayectoria musical. La artista se siente orgullosa de haber compuesto la cabecera del programa Cazamariposas, programa en el que participa como colaboradora habitual comentando las últimas noticias de la prensa rosa. “Ahí he cogido mucho desparpajo y me gusta porque es en Barcelona. En Madrid hubiese tenido menos oportunidades”, ha declarado

Rebeca.

Este verano ha estado trabajando con Jesús Vázquez como concursante en el talent musical Me lo dices o me lo cantas de Telecinco. Ha hecho parodias de personajes como Esperanza Aguirre, de Andreíta, de Mila Ximénez. “El de Mila Ximénez me encantó, disfruté mucho, hasta hice la croqueta”.

La conocida reina del dance en español también disfruta como presentadora, y así lo ha demostrado en su paso por 35 horas de palabras. La cantante ha afirmado que le gusta mucho poner música a los anuncios.

Rebeca también ha hablado de su magnífica relación Mario Vaquerizo y de lo mucho que lo admira como artista. La cantante protagoniza con Vaquerizo la campaña publicitaria de Aurgi.