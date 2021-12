La gran escritora norteamericana del caos y de la cultura, Joan Didion, ha fallecido en Manhattan a los 87 años, a causa de la enfermedad de Párkinson que sufría desde hace años.

Joan Didion era una de las más destacadas autoras de la literatura estadounidense contemporánea. Su muerte se ha producido en su apartamento neoyorquino, según ha relatado a través de un e-mail enviado a The New Yok Times Paul Bogaards, editor de Knopf, el sello estadounidense que publica a Didion.

Su novela El año del pensamiento mágico (Literatura Random House), es la que le dio el gran reconocimiento nacional e internacional que tenía. En España, también fue conocida esencialmente por esta obra. En ella, narraba el duelo descanado al que se enfrentó tras el repentino fallecimiento de su marido John Gregory Dunne. Los críticos aseguraban que la prosa de Joan Didion era la perfecta simbiosis entre el periodismo y la literatura.

La escritora Joan Didion era un icono de la literatura estadounidense, a quien se le acredita haber introducido el nuevo periodismo con sus ensayos sobre la vida en Los Ángeles durante los tumultuosos años 60. Conocida por sus penetrantes ideas y su discreto glamour, sus primeros trabajos incluyeron su colección de ensayos seminales de 1968 Slouching Towards Bethlehem, la cual deleitó a los críticos y la convirtió en una estrella auténtica, así como The White Album, otra colección de ensayos centrada en Los Ángeles, y Play It as It Lays, una novela sobre las vidas de personalidades de Hollywood.

Décadas después de su apogeo como socialité de la meca del cine, guionista, ensayista y novelista, Joan Didion se encontró nuevamente en el centro de atención por su escritura tremendamente honesta sobre el duelo después de una doble tragedia desgarradora.