Carlos Marín, cantante español de Il Divo, que estaba ingresado por Covid-19 en un hospital de Manchester (Reino Unido) ha fallecido este domingo, según han confirmado sus compañeros en su cuenta de Twitter. Carlos Marín, de 53 años se encontraba ingresado en un hospital de Manchester en estado grave y en coma inducido, según publicó hace un par de días La Voz de Galicia. El cantante lírico estaba entubado en la unidad de cuidados intensivos del Royal Hospital de la ciudad. Aunque sus órganos vitales estaban estables, su estado era grave, señalaba el diario gallego.

Su representante había confirmado que al programa Corazón, de TVE que el artista tenía coronavirus.

Según relataba La Voz de Galicia, la promotora del grupo, Primer Beat, aseguró que el barítono se empezó a encontrar mal hace unos días, pero quería seguir adelante con la gira que estaban realizando por Gran Bretaña porque creía que se recuperaría, pero el pasado miércoles fue ingresado en el hospital de Mánchester.

Sus compañeros escriben: «Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fans lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos», han lamentado sus compañeros.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

