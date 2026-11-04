Faro Santander celebra el universo de Leonora Carrington con el ‘Especial El jardín de las hienas’

Faro Santander presenta El jardín de las hienas, un programa especial de actividades en torno a la exposición Leonora Carrington: El surrealismo sintomático, que reúne a algunos de los artistas contemporáneos españoles de mayor relevancia, los días 27 y 28 de noviembre. A través de conferencias, performances, proyecciones y experiencias compartidas, esta propuesta invita a adentrarse en el imaginario fantástico y onírico de la artista y a explorar algunas de las cuestiones que atraviesan su obra, como la transformación, la relación entre lo humano y lo animal, el pensamiento mágico, la intuición y el inconsciente.

Comisariado por Pilar Soler Montes, El jardín de las hienas tiene su punto de partida en el cuento La debutante, escrito por Leonora en 1938, en el que relata cómo su amistad con una hiena le permite contradecir las rígidas convenciones sociales de su época y representar su femineidad salvaje. El universo artístico de Leonora Carrington está poblado de figuras híbridas, cuerpos en transformación y seres que desdibujan las fronteras entre lo humano, lo animal y lo vegetal. Tomando esto como punto de partida, diversos artistas y pensadores contemporáneos expanden la dimensión femenina y natural hacia lenguajes en los que conviven la imaginación, la subjetividad y otras formas de entender el mundo.

«Planteo El jardín de las hienas como lugar de experimentación, donde las propuestas de artistas e intelectuales dialogan con la obra de Leonora Carrington desde el presente. La experiencia del público es fundamental, porque abre posibilidades de interpretación desde las emociones y sensaciones que van más allá del entendimiento racional», explica Pilar Soler Montes.

Durante dos jornadas, el museo reunirá a Ana Laura Aláez, Carlos Monleón, Equipo Jeleton, Rosa Tharrats & Gabriel Ventura, Laia Estruch, María Jerez, Menchu Gutiérrez y Victoria Cirlot, cuyas intervenciones establecerán conexiones entre el universo de la artista y disciplinas como la escritura, el cine, la escultura, la voz y las artes performativas.

«Leonora Carrington sigue siendo una artista profundamente actual. Con El jardín de las hienas queremos liberar su universo fantástico, entre la alquimia y lo animal, para que impregne Faro de la mano de artistas contemporáneas», destaca Ana Botella, directora de Programas de Faro Santander.

Dos días para sumergirse en el universo de Leonora

El programa empezará el 27 de noviembre con la oportunidad única de escuchar a Victoria Cirlot, lingüista, historiadora, filóloga y catedrática en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en una conferencia inédita dedicada a la figura y obra de Leonora Carrington. Le seguirá el artista Carlos Monleón, que presentará Medicina de Luna, una performance – cata de vinos que propone una experiencia colectiva en torno a la alquimia, los ciclos naturales de la luna y los procesos de transformación.

El sábado 28 de noviembre, el programa continuará con Toda la noche oyendo crecer las plantas, una tirada de cartas performativa a cargo de Equipo Jeleton. Posteriormente, la artista María Jerez nos propondrá dos sesiones continuas de la actividad familiar Cocodrilos, triángulos, cuernos y magas, una invitación a jugar entre telas, objetos y disfraces que dará vida a criaturas fantásticas y relatos inesperados. También por la mañana, la escritora Menchu Gutiérrez se acercará al mundo interior de Carrington con una conferencia sobre su relación con los animales y Rosa Tharrats y Gabriel Ventura presentarán El riu era verd i blau i groc, una proyección performativa realizada a partir de la memoria local de un entorno fluvial.

La jornada se completará con tres intervenciones performativas: Ana Laura Aláez presentará una performance concebida expresamente para esta ocasión; Laia Estruch trabajará la voz como un portal situado entre lo humano y lo no humano; y María Jerez presentará SESSION 01, una pieza escénica cercana al sueño, donde la escala y los límites permanecen indefinidos o arraigados en lo imposible.

Con el Especial El jardín de las hienas, Faro Santander amplía las posibilidades de acercamiento a la obra de Leonora Carrington más allá del espacio expositivo, invitando al público a descubrir nuevas conexiones entre el surrealismo, el pensamiento contemporáneo y la creación artística. La propuesta forma parte de los Especiales de Faro, una programación cultural con propuestas que fomentan el encuentro, la participación y el diálogo en torno al arte y la creación contemporánea.