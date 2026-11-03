La escritora Cristina Fernández Cubas gana el Premio Cervantes 2026

La escritora española Cristina Fernández Cubas ha ganado el Premio Cervantes 2026, el galardón más prestigioso de las letras en español. La autora catalana, considerada una de las grandes maestras del relato en España, suma así un nuevo reconocimiento a una trayectoria que comenzó en 1980 con la publicación de Mi hermana Elba.

El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes ha elegido a Fernández Cubas, nacida en Arenys de Mar (Barcelona) en 1945. El galardón está dotado de 125.000 euros y el año pasado recayó en el escritor mexicano Gonzalo Celorio.

La autora ya había recibido el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2023. Antes, su libro La habitación de Nona obtuvo en 2016 tanto el Premio Nacional de Narrativa como el Premio Nacional de la Crítica.

Una maestra del relato

Cristina Fernández Cubas nació el 18 de octubre de 1945 en Arenys de Mar. Estudió Derecho y se diplomó en Periodismo en 1972. Ejerció como periodista antes de dedicarse a la escritura y vivió durante varios años en ciudades como Lima, Buenos Aires, Berlín, París y El Cairo.

Su primer libro de relatos, Mi hermana Elba, apareció en 1980 y obtuvo una buena acogida entre la crítica y el público. A aquella obra le siguieron otros títulos como Los altillos de Brumal y El ángulo del horror. En los años noventa publicó Con Agatha en Estambul y En el hemisferio sur.

Aunque el relato ocupa un lugar central en su trayectoria, también ha cultivado la novela, el teatro y el ensayo. En 1985 publicó El año de gracia, una novela traducida a varios idiomas, a la que siguió años después El columpio. También es autora de la obra teatral Hermanas de sangre y del ensayo Emilia Pardo Bazán.

En 2001 publicó Cosas que ya no existen, un libro de recuerdos en el que se mezclan lo real y lo onírico y por el que recibió el Premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos. Años después, en 2008, la editorial Tusquets reunió su obra breve en Todos los cuentos, volumen que incorporaba el relato inédito El farol, dedicado a Edgar Allan Poe.

De La habitación de Nona al Cervantes

La autora recurrió al seudónimo de Fernanda Kubbs para firmar La puerta entreabierta, una novela publicada en 2013 sobre una joven periodista y sus encuentros con un vidente.

Dos años después apareció La habitación de Nona, el libro de relatos que le valió en 2016 el Premio Nacional de Narrativa y el Premio Nacional de la Crítica. Uno de sus cuentos, La nueva vida, aborda la muerte de su marido, el novelista y dramaturgo Carlos Trías, fallecido en 2007.

En 2023 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas. El jurado destacó entonces «la magia de su narrativa» y su dominio de la concisión para contar historias que se nutren de la literatura fantástica.

Fernández Cubas regresó a las librerías en 2025 con Lo que no se ve, un nuevo volumen de relatos publicado diez años después de La habitación de Nona. Ahora, el Premio Cervantes reconoce el conjunto de su trayectoria.

Premio Cervantes

El Premio Cervantes reconoce la trayectoria de escritores cuya obra ha contribuido a enriquecer el patrimonio literario en lengua española. El primero de estos galardones se concedió en 1976 al poeta Jorge Guillén.

En las últimas ediciones han sido distinguidos, entre otros, el mexicano Gonzalo Celorio, el español Álvaro Pombo, Luis Mateo Díez, el venezolano Rafael Cadenas y la uruguaya Cristina Peri Rossi.

El nombre de Cristina Fernández Cubas se suma a un palmarés en el que también figuran escritores como Eduardo Mendoza, Juan Goytisolo, Elena Poniatowska y Jorge Luis Borges.