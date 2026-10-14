Eduardo Mendoza, escritor, sobre cómo afrontar los problemas: «El humor es siempre la cara oculta de los miedos»

Eduardo Mendoza Garriga (Barcelona, 11 de enero de 1943) es un escritor español y una de las figuras más destacadas y premiadas de la literatura española. Aunque su obra se centra principalmente en la novela, también ha cultivado el ensayo y el relato. En 2010 obtuvo el Premio Planeta por «Riña de gatos», en 2016 fue galardonado con el Premio Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras en español.

Asimismo, el 14 de mayo de 2025 se dio a conocer la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Letras a Eduardo Mendoza. El jurado, presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, reconoció que «en sus libros sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia. Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones que hoy se reconocen en sus luminosas páginas»

La manera de afrontar los problemas de Eduardo Mendoza

El humor es, sin duda, uno de los rasgos más característicos de Mendoza. En una entrevista publicada por El País en mayo de 2020, durante la pandemia, el escritor habló sobre la presencia del sentido del humor en aquellos momentos. «¿Falta humor ahora?», le preguntó el periodista Juan Cruz. «Yo creo que hay una buena dosis de humor. Precisamente es algo que caracteriza a esta situación», respondió entonces, aludiendo también a los vídeos virales que recibía durante el confinamiento por la COVID.

«A veces me llega alguien cantando un aria, pero en general son bromas, chistes, historias divertidas de parejas hartas de confinar, recetas de cocina. ¡Lo que hemos aprendido de cocina!», comentó. A continuación, compartió su visión sobre el papel del humor: «El humor es siempre la cara oculta de los miedos, de problemas… Responde a una realidad del encierro, de las convivencias forzosas en unos espacios reducidos, en un tiempo para el que nadie estaba preparado».

‘La intriga del funeral inconveniente’

‘La intriga del funeral inconveniente’, su última novela presenta una trama llena de enredos, suplantaciones y chapuzas criminales, según explica Elena Ramírez, editora de Mendoza. El origen de todo este embrollo se encuentra en Ramoncito Valenzuela, «un periodista totalmente incompetente», reconoce su creador. Se trata de alguien «que escribe muy mal» y con quien ha querido retratar «todas las cosas que los periodistas hacen mal», aunque insiste en que siente un profundo respeto por esta profesión.

Mientras, el detective sin nombre es un personaje al que Mendoza considera su alter ego. «Es un poco como yo pero mucho más listo, atrevido y con más éxito con las mujeres». El propio escritor admite que se identifica con este detective en este mundo que es un puro disparate. «Me siento identificado y contando la vida del niño q fui y se divertía jugando con soldaditos en el suelo de casa». Este protagonista le permite regresar a un género que siempre ha cultivado con maestría: la novela negra.

El autor vuelve a situar la acción en Barcelona, una elección que justifica sin rodeos. «Porque es mi ciudad y me gusta», afirma, mientras defiende la capital catalana frente a las críticas de algunos de sus propios habitantes. Después de pasar largas temporadas fuera, asegura haber comprendido los motivos de su «excelente imagen» internacional. «Barcelona tiene los problemas de todas grandes ciudades y en cambio tiene algo que las otras no tienen: la mezcla perfecta de ciudad civilizada y ordenada y canalla y tercermundista», concluye.

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