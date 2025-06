Escribir para contar, así es el Concurso de Relatos de la Fundación ”la Caixa” que muestra el talento de los mayores de 60 años

Escribir es una disciplina con capacidad de transmitir historias que, a menudo, se convierten en eternas. Lo que en papel cae, tiene un peso que jamás podrá ser levantado por las alas del tiempo. Es, además, una forma de estar en el mundo y de dejar una huella en el mismo, la cual puede saltar de una generación a otra, dejando en manos de los demás un legado que perdure. ¿No leemos acaso hoy los relatos de Ovidio, Plauto o Marco Aurelio? ¿No leemos las sencillas y cotidianas vidas de los personajes de Miguel Delibes? ¿O los Diarios de Kafka o Diario de invierno de Auster?

Escribir historias, en definitiva, nos conecta con los demás y nos da la opción de contar experiencias propias y ajenas, reales y ficticias. Además, nos ayuda como personas a conservar nuestros recuerdos y aprendizaje personal, mientras nos liberamos, estimulamos la imaginación y el pensamiento crítico, a la vez que procesamos emociones y mejoramos el bienestar mental.

Dar visibilidad al talento sénior

Los beneficios son múltiples y tangibles en cualquier edad, pero hay etapas vitales en las que el impulso mental y cognitivo que provoca la escritura es clave, y es el caso de las personas mayores de 60 años, un colectivo con muchísimas historias que ofrecer. Escribir, ser leídos y escuchados, tiene ventajas tangibles en este colectivo, porque eleva sus capacidades cognitivas y les da la oportunidad de crear relaciones sociales, tan importantes para el ser humano, el cual en muchas ocasiones adolece de soledad no elegida.

En este escenario, y consciente de los beneficios de la escritura y de la existencia real del talento sénior, la Fundación ”la Caixa”, a través del Programa Personas Mayores, ha impulsado una nueva edición del Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores. Una iniciativa sociocultural que ya va por la XVII edición y que cada año cuenta con más seguidores y participantes: sólo en 2024 se recibieron más de 5.000 obras, entre relatos, microrrelatos y pódcast, presentados por personas de mayores de 60 años procedentes de diferentes puntos de España.

Y es que se trata de un concurso con un impacto positivo altísimo para los séniors. Anna Soldevila, doctora en Psicopedagogía y especialista en gerontología educativa y educación emocional, destaca que la acción de «escribir no es sólo un acto creativo», también es una manera de «reflexión vital» y una potente herramienta «de introspección, de elaboración emocional y de afirmación personal».

Señala, además, que la escritura ayuda a las personas mayores «a dar coherencia a las experiencias, a integrar lo doloroso y lo gratificante, y también a mantener activa la mente. Al escribir, de alguna forma, fortalece su autoestima, porque se reconoce su palabra y experiencia como portadora de sabiduría, lo que rompe con la invisibilidad».

En esta línea, por tanto, recuerda Soldevila que la práctica de escribir «contribuye también a disminuir el aislamiento al ofrecer una valiosa vía de comunicación con otros».

Creando y compartiendo

Por ello, a través de esta acción, la Fundación ”la Caixa” junto a Radio Nacional, pretenden fomentar el hábito de la escritura, la lectura, el uso de la imaginación y el desarrollo de la creatividad en las personas mayores, así como hacer visibles y compartir con la sociedad sus habilidades, conocimientos y valores.

«Para las generaciones siguientes, estos relatos son una fuente única de identidad, pertenencia y comprensión: ninguna enciclopedia puede igualar lo que cuenta la abuela sobre la guerra o lo que escribe el abuelo sobre cómo conoció el amor», añade la doctora en Psicopedagogía.

Estos son los pasos para participar

Para poder participar en esta nueva edición del Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores de Fundación ”la Caixa” es importante saber que el plazo para presentar los trabajos se cierra el próximo 23 de julio a las 17 horas.

Los mayores de 60 años que quieran mandar sus relatos pueden participar en tres categorías diferentes:

.- Relatos de hasta cuatro páginas.

.- Microrrelatos de hasta 100 palabras.

.- Pódcast de hasta 10 minutos.

Se pueden presentar un máximo de dos relatos, microrrelatos o pódcasts por participante y categoría, y debe estar escrito en castellano, y los audios del pódcast deben estar locutados en castellano o, en su defecto, con traducción simultánea.

El envío de los trabajos puede hacerse por diferentes canales, que a continuación os detallamos:

Relatos y microrrelatos

Por correo electrónico, a la dirección [email protected]

Por correo postal, a Corporación de Radio y Televisión Española, edificio Casa de la Radio, programa Juntos paso a paso de RNE, avenida de Radio Televisión, 4, 28223. Pozuelo de Alarcón (Madrid).

A través del aplicativo informático de la Fundación ”la Caixa” .

Pódcast

Si durante el proceso de envío surgen dudas, también tienen activo el teléfono: 900 64 50 08.

El jurado y el premio

El jurado de la XVII edición del concurso estará compuesto por los reconocidos escritores Soledad Puértolas y Fernando Schwartz; los periodistas Ana Vega Toscano, especialista en cultura de RNE, y Miguel Molina, director adjunto de La Vanguardia; María Luisa Hernández, María Loreto Perera García y Salvador Santamaría Barrios, ganadores de la edición anterior del concurso; y David Velasco, director del programa de personas mayores de la Fundación “la Caixa”.

El premio del concurso consiste en la emisión del pódcast y de la adaptación radiofónica del relato y microrrelato ganadores en Radio Nacional de España y la publicación del texto en La Vanguardia y en las páginas web de la Fundación ”la Caixa” y de RNE, así como formar parte del jurado de la siguiente edición. Como reconocimiento a los participantes, los relatos finalistas se editan en un libro de publicación bienal.

Talleres culturales con impacto social

Este concurso de relatos, de convocatoria anual, es sólo una de las actividades que desarrollan en el ámbito de la Creatividad y la Reflexión, bajo el paraguas del programa de Personas Mayores de la Fundación “la Caixa”, que se expande por todo el territorio nacional. Es un lugar donde florecen propuestas orientadas a fomentar la creatividad y la imaginación de las personas mayores. Destacan, por ejemplo:

.- Los talleres de escritura poética descubren el mundo de la poesía a las personas de 60 años. Abren la puerta a que exploren las técnicas para escribir versos y potenciar la búsqueda de sensibilidad y toma de conciencia de las habilidades que tienen.

.- Se desarrollan también talleres de escritura de interpretación periodística donde aprender a conocer las herramientas básicas para interpretar textos informativos en diferentes formatos, tanto escritos como audiovisuales. En este espacio se fomenta la confianza y la escritura de textos periodísticos propios.

.- Los talleres de escritura creativa son espacios para expandir la imaginación y abrirse a la reflexión. Los participantes aprenden a debatir a partir de obras literarias y poder, más tarde, desarrollar y escribir relatos y microrrelatos que guarden la memoria y los recuerdos. Y no sólo eso, busca también reforzar la comprensión lectora y la lectura autónoma.

.- Destacan los talleres de creación de pódcast, donde los participantes aprenden las claves básicas para la creación de un guion, adquirir conceptos de lenguaje radiofónico, efectos de sonido, edición y difusión.

Y, por último, señalar la iniciativa de Ciclo de debates, a través de que se impulsa la discusión e intercambio de ideas y opiniones entre personas mayores y expertos de diferentes áreas, como la cultura, la filosofía o las ciencias de la salud, la educación y la comunicación. El próximo debate, que se va a desarrollar el 4 de junio en el Espacio Fundación ”la Caixa” Murcia, versará sobre el fenómeno del edadismo en las personas mayores, poniendo el foco en las acciones y medidas necesarias para reducirlo o paliarlo.

Nunca es tarde para empezar

Cree Soldevila, y así lo explica, que para que estos espacios sean momentos de confianza se debe «acompañar sin imponer y sin enjuiciar, conformar un lugar donde las personas mayores se sientan seguras y protagonicen un acto genuino de expresión». Para ello, aconseja, «es importante normalizar la escritura imperfecta: no se trata de hacer literatura premiada, sino de escribir con el corazón. A veces, una carta a un nieto, una receta comentada o una anécdota manuscrita tienen más valor que una novela».

Desde la Fundación ”la Caixa”, además, abren la puerta a una plena participación, sin presiones y sin expectativas, mostrando que los 60 años no son una línea donde comienza el cierre de una etapa, es la apertura a un nuevo y fructífero tiempo para el desarrollo personal.

«Muchas personas mayores creen que no tienen talento o que ya es tarde para empezar. Temen escribir mal, que las ideas no salgan bonitas o que nadie quiera leerlas. Experimentan el miedo al juicio o al error. A esto se suman limitaciones físicas, como vista cansada, manos temblorosas o fatiga, y también barreras culturales: no haber desarrollado antes el hábito de escribir, no tener suficientes referentes literarios o no manejar las herramientas tecnológicas actuales», concluye la especialista en gerontología educativa y educación emocional.

Llegados a este punto, Soldevila detalla que conviene recordar que «muchos autores comenzaron a escribir tarde, así que cada paso, por mínimo que sea, lo tenemos que celebrar».