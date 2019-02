Los herederos de Michael Jackson demandan a HBO por no cumplir una contrato de “no desprestigio”

Los herederos de Michael Jackson continúan su lucha contra HBO y su nuevo documental 'Leaving Neverland', ya que ahora han demandado a la cadena por violar los términos de un acuerdo que HBO tenía con Jackson desde 1992. Los demandantes piden una compensación por daños que supera los 100 millones de dólares.

“A pesar de los esfuerzos desesperados que hacen para socavar la película, nuestros planes permanecen sin cambios”, apuntó HBO en un comunicado. “HBO seguirá con la emisión del documental en dos partes sobre Michael Jackson el 3 y 4 de marzo. Esto permitirá a todos tener la oportunidad de evaluar la película y sus afirmaciones por sí mismas”.

En la demanda, los herederos dicen que con el documental ‘Leaving Neverland’, HBO ha violado una cláusula de no desprestigio que formaba parte de un acuerdo por el cual se permitió a la cadena transmitir en vivo el Dangerous World Tour de Jackson. “HBO incumplió su acuerdo de no desacreditar a Michael Jackson al producir y vender al público un maratón de propaganda sin garantías para explotar descaradamente a un hombre inocente que ya no está aquí para defenderse”, dijo el abogado de los demandantes, Howard Weitzman, en un comunicado.

“HBO pudo y debería haber asegurado que ‘Leaving Neverland’ se haya logrado correctamente, se haya verificado y sea una representación justa y equilibrada. En su lugar, optaron por financiar y producir una película en la que sabían que los dos sujetos habían testificado bajo juramento durante muchos años y les habían dicho a sus familiares, amigos y agentes de la ley que el señor Jackson no les había hecho nada inapropiado”.

“Casi cuatro años después de la muerte de Michael, cambiaron repentinamente sus recuerdos, demandaron a los herederos por cientos de millones de dólares y desestimaron todas sus demandas. Sin embargo, todavía están buscando dinero, después de haber apelado”, agregó Weitzman, quien acusó a la cadena y al director, Dan Reed, de hacer “afirmaciones falsas”.

‘Leaving Neverland’ recoge los testimonios detallados de dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, que dicen que Jackson abusó de ellos cuando eran menores de edad. La película se estrenó durante el Festival de Cine de Sundance el mes pasado, y la proyección requirió una gran seguridad para evitar que los detractores interrumpieran la proyección. En España el documental se estrenará en #0 de Movistar+ (dial 7).