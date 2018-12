La película polaca ‘Cold war’ triunfa en los Premios de Cine Europeo de Sevilla

La cinta polaca “Cold war”, de Pawel Pawlikowsi, ha sido la gran triunfadora la noche de este sábado al acaparar los principales galardones de la 31 edición de los Premios de Cine Europeo, entregados en Sevilla en una gala donde se ha reivindicado la unión de Europa desde la cultura.

Y es que muchas de las obras premiadas son coproducciones entre varios países europeos y son muchos los galardonados que han puesto en valor la importancia de que gentes de distintos países y múltiples sensibilidades puedan trabajar juntas.

Pawel Paelikowsi ha subido al escenario para recoger los premios a mejor película, mejor director, guion y actriz, ya que la protagonista de “Cold War”, Joanna Kulig, no ha podido recoger el suyo en persona al estar en Hollywood y lo ha agradecido a través de un mensaje que ha leído el director de la cinta.

Por su parte, el italiano Marcello Font ha recibido el premio al mejor actor por “Dogman”, en una ceremonia en la que la actriz madrileña Carmen Maura ha sido coronada como “la reina del cine europeo”.

Así la ha denominado el presidente de la Academia Europea de Cine Wim Wenders al entregarle el premio de honor a su trayectoria, recordar cómo se conocieron hace 30 años en los inicios de estos premios y bromear con el intercambio de papeles, al ser él ahora “un hombre al borde de un ataque de nervios”, aunque a tenor por las lágrimas y la emoción de Carmen Maura al subir al escenario y hablar en un “spanglish” al más puro estilo almodovariano.

“Nunca me ha pasado ponerme a llorar como una magdalena en una ceremonia”, ha reconocido la actriz, que ha compartido el premio con Bárbara Lennie -nominada como mejor actriz por “Petra” y en primera fila junto a ella- y “a todas las actrices que empiezan”, a las que ha pedido no obsesionarse con “el body”, porque, ha dicho, “to be actress no hay que ser la más beautiful ni la más flaca”.