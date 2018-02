Arturo Valls pide que no se politice la gala de los Goya y se convierte en el héroe de la noche

Ha dicho lo que muchos piensan y sus palabras han cosechado por igual aplausos e insultos, pero para muchos se ha convertido en el héroe de la noche. Entrevistado sobre la alfombra roja, el actor Arturo Valls ha pedido que no se politice la gala de los Goya con reivindicaciones completamente ajenas al cine.

Y es que buena parte del público está harto de que se utilice esta celebración cultural para hablar del “no a la guerra” o de los “presos políticos“. Preguntado por los periodistas al llegar a la gala, Arturo Valls ha explicado: “Me gustaría que se hablara más de cine, de los problemas que tiene el cine, no me parece que sea un escaparate para tratar otros temas. Me gustaría hablar de las películas, del trabajo de los actores, de lo que cuesta producir una película en España, pero no marear con otros temas porque al final se desvirtúan los mensajes y los discursos, creo que hay otros sitios para reivindicar estas cosas”.

Preguntado por sus preferencias, Valls ha apostado por Verano 1993 (la cinta dirigida por Carla Simón que ha arrasado en los Premios Gaudí) y por Sergio G. Sánchez como director novel (por su trabajo en El Secreto de Marrowbone). También ha lamentado que haya quedado fuera de las nominaciones Los del túnel, la comedia que interpreta a las órdenes del director Pepón Montero.

Las declaraciones de Artur Valls han despertado todo tipo de reacciones: ataques furibundos desde la izquierda (“machirulo” es lo más suave que le han llamado), pero también el apoyo de cientos de usuarios que comparten sus palabras:

¡¡ALELUYA!! Alguien sensato en los #Goya2018 que pide algo tan simple como que en una gala de cine se hable DE CINE. ¡¡Bravo @ArturoValls por tu valentía y sentido común!! #Goyas pic.twitter.com/EWWhXxzI2L — paulgar (@Jgarante2) February 3, 2018

Arturo Valls tiene toda la razón. Le lloverán palos pero es día de hablar de cine y reivindicar el cine español. Nada más. Pero… https://t.co/r4KxyFAZ4X — Iván Muñoz Sánchez (@IvanMusaz) February 3, 2018

He escuchado a Arturo Valls, Macarena Gómez, Eduardo Casanova, decir que hoy lo importante es el cine y estoy 100% de acuerdo. #Goya2018 — 🎄🎁Skeletor🎁🎄 (@Sinchancletilla) February 3, 2018

Arturo Valls dice que no es una noche para reivindicar. ¿Nos importa a alguien la opinión de Arturo Valls? venga, hasta luego #Goya2018 — Anita Botwin (@AnitaBotwin) February 3, 2018

Para @ArturoValls que las mujeres reclamen sus derechos es "marear". Ah, y hay que hacerlo cuando él nos diga. Se te da mejor hacer de machista que de cómico, Arturo.#Goya2018 pic.twitter.com/SOVqSitPDm — El Machistómetro (@Machisstometro) February 3, 2018

Y el #Goya2018 al machirulo de turno 🥁🥁🥁 Arturo Valls!!!

Y por eso necesitamos #MASMUJERES en el cine, y tenemos que seguir saliendo a reivindicar nuestros derechos. #HaciaLaHuelgaFeminista el #8M 💜✊ https://t.co/4XoNxzS3GB — roo (@roomarins) February 3, 2018

Resulta que las cosas hasta que no salen en los medios no existen pero a @ArturoValls le parece que hay que callarse aunque la gala parezca un campo de nabos.

Aplauso y medio para ti Arturito. https://t.co/H3rpS7s9J3 — Pau Vintage (@Pau_Vega13) February 3, 2018