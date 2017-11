Franky Martín: “Iba para futbolista pero me enamoré del teatro”

Franky Martín es actor y productor pero, en realidad, iba para futbolista. “De pequeño jugaba al fútbol, empecé en las categorías infantiles del Atleti y el primer año de juvenil el Atleti me cede al Marbella en Segunda ‘B’. Jugando un torneo, me pisan la rodilla, me operan con 18 años y me dicen que ya no me podré dedicar al fútbol profesional. Aun así, me paso seis meses en un gimnasio para intentar recuperarme cuando se me acerca una mujer y me propone dedicarme al cine o la televisión. Me quedo con su tarjeta y al ver que no pasaba las revisiones médica, decidí llamarle”, ha explicado Franky.

El actor ha contado sus inicios como actor. “Mi representante me mandaba a casting de publicidad. No me gustaba. Competía con jóvenes perfectos y me preguntaba que qué hacía allí”.

La primera prueba para una serie fue con Luis Narciso en Globomedia. “Yo era el clásico niño descarrilado y el casting me salió muy bien. Al tiempo me llamaron para hacer Periodistas, después Hospital Central”. El manager le aconsejó que se formara y Franky vio que era necesario. “Me enamoré del teatro, de la profesión”. “Estuve estudiando 5 años con Adam Black y me cambió la vida”, ha explicado.

Tanto se ha enamorado de la profesión que ahora Franky también es coach de actores. “Para mí lo importante es estar en relación con actores. Conocerles 360 grados”.

Lolita le propuso a Franky ser su rock manager y él no lo dudó ni un minuto. “Era la época de Sarandonga de Lolita. Me tiré al barro pero me encantó. Aprendí mucho con ella y de ella”.

Ahora, el actor está en Matadero, un thriller estructurado en 10 episodios con final cerrado en Antena 3. “Para mí estar en esta serie es como una master class diaria. El reparto es una maravilla: Pepe Viyuela, Lucía Quintana, Carmen Ruiz, Tito Valverde, Ginés García Millán, Antonio Garrido, Miguel de Lira, Filipe Duarte,… entre otros”.

Vecinos de una comarca de Castilla, personas absolutamente normales que verán cómo circunstancias totalmente inesperadas les lleva a cometer actos hasta llegar a un punto de no retorno.