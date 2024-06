Se acerca la gran gala de la publicidad: Publifestival y Premios Empresa Social

El próximo 3 de julio, en el prestigioso CaixaForum Madrid, se llevará a cabo una nueva edición de Publifestival, el Festival Internacional de la Publicidad social que celebra su 18 aniversario, junto con los Premios Empresa Social. Estos importantes eventos son organizados por Gala Acción Social, una entidad reconocida por su trayectoria de más de 20 años en la promoción de festivales a nivel internacional.

Gala Acción Social se ha posicionado como un referente en la organización de festivales que celebran la responsabilidad social y la creatividad en la publicidad, destacando aquellos proyectos y empresas que hacen una diferencia positiva en la sociedad. Este año, el festival contará con la participación especial de Patricia Pérez, una reconocida actriz y presentadora, quien será la encargada de dirigir la gala.

Ambos festivales se han consolidado como uno de los eventos más importantes en cuanto a responsabilidad social se refiere. No solo se celebra la excelencia creativa, sino que también resalta el impacto positivo que estas acciones tienen en la sociedad. Las campañas y proyectos premiados en estos festivales son ejemplo de cómo la creatividad puede ir de la mano de la ética y la responsabilidad social, influenciando positivamente a la comunidad y promoviendo cambios significativos.

Asistirán grandes profesionales del mundo publicitario como Agustín Medina (Ex Presidente de la Asociación Española de Agencias de Publicidad), Paco González (Ex Presidente de la Asociación Española de Agencias de Publicidad) y Fernando Herrero (Ex Presidente de la Academia de la Publicidad). Por otro lado, contaremos con la presencia de Jorge González, Presidente de la Academia Española de la Radio y representantes de Radio Televisión Española y de la Fundación La Caixa.

El festival ofrece una plataforma única para que empresas, agencias de publicidad y creativos de todo el mundo presenten sus mejores trabajos y sean reconocidos por sus esfuerzos en promover valores sociales y éticos. La gala de premios promete ser un evento memorable, lleno de inspiración y reconocimiento a aquellos que utilizan su talento para contribuir a un mundo mejor.