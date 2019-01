El ministro José Guirao acude a los Premios Gaudí y posa junto a Torra, Torrent y Colau

El ministro de Cultura, José Guirao, ha normalizado este domingo su presencia en los XI Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català, a los que es la primera vez en sus 11 ediciones que asiste un ministro, y ha agregado: "Me parece lo más normal del mundo. Hay que apoyar al cine y los Premios Gaudí son importantes para la industria. Y estamos aquí apoyando a la industria".

Sobre la ausencia de sus antecesores en la gala de los Premios Gaudí ha dicho en declaraciones a los medios: “No sé por qué no vinieron los anteriores. Yo vengo porque el Ministerio de Cultura y de Deportes está comprometido con el apoyo a la industria del cine y es lo normal. Estuve hace dos semanas en los Forqué, la semana que viene iré a los Goya. No pude ir a los Feroz, que me hubiera encantando ir”.

“Forma parte de nuestro trabajo acompañar a la industria y apoyarla y ayudar a que vaya mejor”, ha añadido el ministro, que ha eludido juzgar a sus antecesores, ya que se trata de algo básico de educación.

Sobre las cintas, ha dicho que sí tiene favoritas pero que no puede desvelarla, y concretamente sobre la cinta de Isaki Lacuesta, ‘Entre dos aguas’, ha considerado que es una gran película, y ha añadido: “Todas las que he visto, que no las he visto todas, me han gustado mucho. Está muy bien las nominadas. Cualquiera de las que gane estará bien”.

Ante el discurso de la presidenta de la Acadèmia, Isona Passola, que prevé pedir diversidad lingüística, ha dicho que está de acuerdo y que las lenguas son una riqueza y un patrimonio de todos y un patrimonio de todos: “La diversidad lingüística forma parte de nuestra naturaleza como país“.

Al inicio de la gala, el conductor de la ceremonia, el Mag Lari, ha espetado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que con la de pollos que tiene quizás quiere que lo haga desaparecer, y después se ha dirigido al ministro asegurándole que quizás éste también necesita de sus servicios, y le ha sugerido: “¿Le ayudo a aprobar los presupuestos? ¿Le hago desaparecer a algún dictador? Aunque antes de que haya desaparecido el del Valle de los Caídos, igual tenemos a otro en La Moncloa”.