Esther Acebo: “Me gusta que se estén haciendo series potentes en España”

Esther Acebo triunfa actualmente con la serie “La casa de papel” de Antena 3. La actriz interpreta a Mónica Gaztambide, secretaria del director de la Fábrica de Moneda y Timbre, un hombre con el que mantiene una relación extramatrimonial y de la que está embarazada.

Además de actriz, Acebo también es reportera y presentadora en el canal de televisión Non Stop People. Ha confesado que comenzó en el mundo del “no periodismo” con cierta reticencia, ya que no ha estudiado periodismo, pero que realmente es algo que disfruta mucho y no descarta continuar.

No ha querido avanzar mucho sobre su personaje en la serie, pero sí que ha dicho que habrá “grandes cruces en el mundo de los buenos y los malos”. “La casa de papel” está teniendo una gran acogida por parte de los espectadores y Esther Acebo ha declarado que le gusta que se estén haciendo series “potentes” en España y que el público las siga.

Sobre los rodajes, ha dicho que son “duros” porque cuando vuelve a casa tiene que seguir estudiando, pero que está muy contenta con el equipo y ha hecho alarde de la admiración que siente por ellos. “Estoy muy agradecida a mis compañeros”, ha confesado la actriz. Considera que “el nivel está muy bien” y ha dicho que pronto organizarán todos un quedaba en la que irán al karaoke, aunque ha afirmado que a ella no se le da nada bien.