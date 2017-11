Mónica Espinós: “Me gusta pintar lienzos grandes porque son muy impactantes”

Mónica Espinós es interiorista y pintora. “Soy decoradora de profesión y pintora por afición”, ha señalado Espinós durante la entrevista que le han hecho Javier Capitán y Javi Nieves.

La interiorista ha contado cómo comenzó en la pintura. “Me ha gustado pintar siempre y de la necesidad que veía en las casas que decoraba, me lancé a pintar mis propios lienzos. Me encantan los pop americanos“. “Durante la crisis tenía menos trabajo y me llamaron para decorar una casa muy bonita. Al tener más tiempo para pintar,le propuse a mi cliente pintar. Le pregunté que echaba de menos y me dijo que la playa. Ví un par de cuadros en museos y me puse manos a la obra. Con mucho color, mucha luz y sin olvidar la pintura pop”. Y desde esta, su primera vez, hasta hoy, Espinós, gracias al boca a boca, se ha convertido en una destacada pintora.

La pintora ha mostrado su afición y amor por este arte. “Me gusta pintar lienzos grandes porque son muy impactantes“. En los cuadros de Mónica Espinós siempre hay movimiento.

Tanto le gusta la pintura a Mónica que ha decidido dejar el interiorismo.