El parque natural de España que ha sido elegido «el lugar más bello del mundo» y es un paraíso

España reúne variedad de lugares en los que vale la pena pararse, en plena naturaleza. Hay montañas, costas, humedales y bosques de enorme valor ecológico. El parque natural de España elegido más bello del mundo es el Parque Nacional de los Picos de Europa. Descopera menciona que la revista Time Out consultó a expertos en viajes y periodistas especializados, quienes lo eligieron entre los lugares más bellos de España y el mundo. Este reconocimiento ha impulsado el interés por una joya paisajística que, aunque muy conocida en España, aún sorprende a muchos viajeros extranjeros por su grandeza y diversidad.

Ubicado en la Cordillera Cantábrica, entre Asturias, Cantabria y León, el Parque Nacional de los Picos de Europa combina cumbres abruptas, desfiladeros profundos, lagos glaciares y bosques atlánticos. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, representa de forma sobresaliente los ecosistemas ligados al bosque atlántico y alberga la mayor formación caliza de la Europa Atlántica. «Esta singularidad geológica, unida a siglos de presencia humana tradicional, convierte al parque en un lugar donde naturaleza e historia conviven de forma excepcional», aseguran desde el Ministerio. A su vez, destacan que no solo es un destino para contemplar paisajes, sino también un territorio lleno de cultura rural, biodiversidad y rutas inolvidables que muestran una de las caras más auténticas de España.

El parque natural de España elegido más bello del mundo

Además, su accesibilidad permite disfrutarlo tanto en escapadas breves como en viajes prolongados, con opciones para senderistas expertos, familias y amantes de la fotografía natural en cualquier época del año.

Lo que distingue a los Picos de Europa es la fuerza visual de su paisaje. Sus macizos calizos presentan una verticalidad impactante, creando paredes rocosas, gargantas y cimas. Además, los ríos han dividido el territorio en tres grandes macizos montañosos, generando contrastes permanentes entre roca, agua y vegetación.

A diferencia de otros espacios naturales donde la belleza depende de un solo elemento, aquí todo cambia constantemente. En pocas horas es posible pasar de un valle verde con ganado pastando a una alta montaña cubierta por niebla. Esa variedad hace que cada visita ofrezca imágenes distintas y memorables.

Atractivos principales del parque natural de España elegido más bello del mundo

Entre los principales atractivos destaca la Ruta del Cares, considerada una de las sendas más espectaculares de España. El camino discurre por un estrecho sendero excavado en la roca, junto a impresionantes acantilados y con vistas continuas al desfiladero.

Quienes buscan una excursión más sencilla suelen elegir los lagos de Covadonga. Estos lagos glaciares situados en altura se han convertido en uno de los lugares más fotografiados del norte español. El reflejo de las montañas sobre sus aguas resume la esencia del parque.

Flora y fauna únicas en España

El Parque Nacional de los Picos de Europa no solo destaca por su paisaje. Según datos oficiales del propio parque, se han catalogado más de 1.750 especies y subespecies de flora vascular, una cifra extraordinaria dentro de España. «Esa riqueza vegetal responde a la combinación de altitudes, suelos y clima atlántico húmedo», explican los especialistas.

En la fauna sobresalen especies emblemáticas como el rebeco, el corzo y el lobo ibérico. También existe presencia ocasional de oso pardo. En el cielo vuelan aves de gran valor ecológico, entre ellas el buitre leonado y el águila real. Esta biodiversidad convierte cada paseo en una oportunidad de observación natural.

La naturaleza kárstica del parque favorece la existencia de una amplia red de cursos subterráneos que afloran a los ríos principales: Sella, Cares y Deva. También existen lagos o lagunas como el Enol y La Ercina, la Laguna de Andara, Liordes, Lloroza, Moñetas…

Historia, pueblos y tradición viva del Parque Nacional de los Picos

Otro rasgo que eleva el encanto del parque natural de España elegido más bello del mundo es su dimensión humana. Los pueblos de montaña, las iglesias rurales, las cabañas ganaderas y los antiguos caminos muestran siglos de adaptación al entorno. Esto demuestra que no se trata de un paisaje vacío, sino de un territorio modelado por generaciones.

Además, la protección moderna del espacio comenzó pronto. En 1918 se creó el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, antecedente directo del actual parque, ampliado en 1995. Esa larga trayectoria de conservación demuestra el valor excepcional que siempre se reconoció a esta zona.

La elección del Parque Nacional de los Picos de Europa no es casual. Todo él se basa en una geología espectacular, rutas legendarias, fauna emblemática y una identidad cultural profunda. Por eso, para muchos expertos y viajeros, este parque nacional no solo es el más bello de España, sino uno de los grandes tesoros naturales de Europa.