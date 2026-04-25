En Italia perros y gatos pueden donar sangre para salvar vidas en situaciones de emergencia

Italia ha dado un paso cualitativo en el ámbito del bienestar animal al permitir donar sangre a perros y gatos. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Salud italiano, ley busca unificar los criterios de los Bancos de Sangre Veterinarios (DBV) para que cualquier clínica veterinaria del país pueda pedir «bolsas de vida» ante una emergencia. En Italia, la donación es un acto gratuito, voluntario y solidario que gestionan centros autorizados por las autoridades sanitarias locales (ASL). Ahora bien, las mascotas deben cumplir una serie de condiciones muy concretas para ser «donantes heroicos», tanto en lo que respecta a la edad como al peso y el estado de salud.

Una de las principales preocupaciones de los dueños de perros y gatos es que sus compañeros de cuatro patas sufran a la hora de donar sangre. Sin embargo, Italia ha elaborado un protocolo muy estricto que las clínicas veterinarias deberán cumplir al pie de la letra: los animales tienen que estar monitorizados en todo momento y el volumen de sangre se recupera rápidamente tras la donación con una alimentación adecuada y un periodo de repaso. Además, los propietarios pueden beneficiarse de un chequeo completo gratuito para sus mascotas, el cual incluye análisis de sangre, ecografías y pruebas de enfermedades infecciosas.

Los perros y gatos pueden donar sangre en Italia

La donación de sangre en perros se utiliza en situaciones en las que el animal ha perdido una cantidad importante de sangre o presenta problemas de coagulación. Entre los casos más frecuentes se encuentran los accidentes graves, como atropellos, los trastornos de coagulación como la hemofilia, las intervenciones quirúrgicas, las intoxicaciones severas, así como enfermedades renales o hepáticas avanzadas y patologías que afectan a la médula ósea. Los perros tienen varios grupos sanguíneos, destacando el sistema DEA, especialmente el DEA 1. En gatos existen tres grupos principales: A, B y AB.

Los perros donantes deben tener entre 2 y 8 años de edad, pesar al menos 25 kg para que la extracción de unos 450 ml de sangre sea segura, estar al día con sus vacunas y desparasitaciones, y dar negativo en enfermedades transmitidas por parásitos como la leishmaniosis o la ehrlichiosis.

En el caso de los gatos donantes, la edad oscila entre 1 y 8 años, deben pesar un mínimo de 5 kg, presentar resultados negativos en FIV (sida felino) y FeLV (leucemia felina), y se valora especialmente que tengan un carácter tranquilo, ya que en algunos casos puede ser necesaria una sedación muy leve durante el procedimiento.

¿Y en España?

#bancodesangre #donaciondeplasma #donacionparaperrosygatos #perrosygatos #veterinaria #solidaridad ♬ sonido original – Meri Discan @meridiscan Hoy hemos iniciado nuestro camino como donantes de sangre y es que, como en humanos, los perros y gatos también donan sangre que necesitan otros perros, pues no se fabrica sola. Nosotros mismos hemos necesitado en alguna ocasión transfusiones de sangre, plasma o plaquetas. ¿Cómo ha sido el proceso? @hemolife.blood.bank.es nos contactó y nos explicó cómo funcionaba este proceso para ver si queríamos optar a ayudar a otros perros. Y, por supuesto, dijimos que sí. Pero primero queríamos ver que todo iba bien y cómo era el proceso. Pues bien, el proceso es muy fácil. Si a tu perro le toca la vacuna, se la ponen, lo desparasitan y le hacen una analítica completa que incluye filaria, leishmania, bruscela, leptospira y erlichia. Así, una parte de la sangre es para la analítica y la otra se guarda para cuando lleguen los resultados de la misma, saber si es apta o no. ¿Se necesita un mínimo de sangre? Sí. En nuestro caso, la extracción de Ona llegará para un perro (se le ha coagulado al principio) y la de Bubu, que ha sido completa, para tres. Incluyendo plasma y plaquetas (si hay suficientes). Estamos muy contentos de que nuestros perros, estando sanos, puedan donar sangre y ayudar a otros, en un proceso totalmente respetuoso y sin ningún tipo de dolor. Queremos aprovechar para agradecer a todo el equipo de #HemolifeBloodBank por su profesionalidad y cariño con Ona y Bubu (que, por qué no decirlo, se han portado de 10 😎). Gracias 🫶🏼 PD1: Si tenéis alguna duda, nos podéis preguntar sin problema. PD2: Se necesitan donaciones de gatos 🙏🏼 #donaciondesangre

En España, la mayoría de clínicas veterinarias, sólo pueden donar sangre perros sanos con edades comprendidas entre uno y ocho años. Asimismo, no son aptos aquellos que hayan recibido previamente una transfusión de sangre.

Por otro lado, el perro donante debe pesar al menos 20 kilos, lo que excluye habitualmente a razas pequeñas como el chihuahua o el teckel. Antes de la donación, el animal no debe estar bajo ningún tratamiento farmacológico, aunque sí es obligatorio que tenga sus vacunas y desparasitaciones al día.

En el caso de las hembras, sólo pueden donar fuera del periodo de celo, ya que una pérdida adicional de sangre podría suponer un mayor nivel de estrés. Si el perro cumple con estos requisitos, el veterinario realiza primero un examen clínico completo, que incluye la toma de temperatura y un análisis de sangre para comprobar distintos parámetros de salud, como la presencia de células inflamatorias.