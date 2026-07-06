Vox también pide que Barcala comparezca ante la comisión municipal de las VPP del escándalo en Alicante

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante se mantiene firme en el caso de las adjudicaciones de la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de la Urbanización Les Naus. Las conocidas como las VPP del escándalo de Alicante. Quiere saber toda la verdad que ha desembocado en el mayor escándalo que se recuerda en la ciudad en materia de viviendas de protección pública y el de mayor calado en los últimos tiempos en la Comunidad Valenciana. En esa línea de trabajo ha pedido, como toda la oposición, la comparecencia del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, para el próximo día 24 de julio, en la comisión de estudio creada a tal fin en el Ayuntamiento, dado que no puede ser de investigación por tratarse de una administración local y no de un órgano legislativo.

El pasado jueves, una pregunta del diputado de Vox, Miguel Pascual, en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas al ex concejal Toni Gallego confirmó, como había adelantado OKDIARIO, que la ex edil de Urbanismo, Rocío Gómez, no quiso responder a una pregunta de la oposición sobre las adjudicaciones de viviendas en esa urbanización porque tenía una vivienda allí.

Este lunes, Vox también ha pedido que el alcalde comparezca ante la comisión municipal (de estudio) sobre las conocidas como VPP del escándalo, el próximo día 24 del presente mes de julio. La misma ante la que han rechazado comparecer este lunes cuatro concejales de gobierno local. En concreto, el vice alcalde, Manuel Villar, que preside la citada comisión; y los ediles Nayma Beldjilali, Carlos de Juan y Antonio Peral.

Será después de esa comparecencia de Luis Barcala y de una anterior del citado ex concejal Toni Gallego, el 20 de este mes de julio, cuando Vox tome una decisión en torno a una posible petición de dimisión de Luis Barcala, según ha explicado este lunes la portavoz de la formación, Carmen Robledillo, a Europa Press.

La citación para el 24 de julio supone que Luis Barcala, en caso de aceptar, comparecerá ante esa comisión exactamente dos años después del Pleno, de 24 de julio de 2024, en que, tal como adelantó el pasado febrero OKDIARIO, y refrendó, a pregunta de Vox, ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas el pasado jueves, el ex edil del mismo ayuntamiento, Toni Gallego, que había sido nombrado concejal de Patrimonio días antes en sustitución de la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, tuviera que responder por ella a una pregunta sobre la citada urbanización porque Rocío Gómez no podía contestar, ya que, según reveló el ex edil ante la comisión, Gómez le transmitió que tenía una vivienda en la urbanización «y no quiero que se mezclen las cosas».

Rocío Gómez es la concejal de Urbanismo que, año y medio después de aquel pleno municipal, acabó dimitiendo tras desvelarse que ella, así como dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no solo habían adquirido, sino que además tenían escrituradas viviendas en la promoción de viviendas de protección pública de la Urbanización Les Naus, en la turística Playa San Juan, en Alicante.

El caso se encuentra inmerso en un procedimiento judicial a raíz de la denuncia presentada por el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, luego transformada en querella. Las Cortes Valencianas han abierto una comisión de investigación. Pero, además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha otra, de estudio.

Y, ante la misma, tanto el PSOE como Compromís y Podemos registraron la petición de comparecencia «urgente» del alcalde de Alicante. Esa petición de comparecencia se produjo apenas unas horas después de las revelaciones efectuadas en su comparecencia ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas del ex edil antes citado, Toni Gallego.

Todo ello se produce en un momento en que precisamente Luis Barcala ha sido ratificado oficiosamente como candidato a la reelección como alcalde de Alicante en los comicios de mayo de 2027 por el PP. Una decisión que debe ser refrendada el próximo 18 de julio.