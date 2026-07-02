Un ex edil confirma lo que contó OKDIARIO en febrero: Gómez no respondió de Les Naus en 2024 porque ya tenía su piso

El 9 de febrero de este año 2026, OKDIARIO adelantó que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, relevó al frente del área de Patrimonio a la edil Rocío Gómez 20 días antes del Pleno municipal del 24 de julio de 2024, al que la coalición nacionalista Compromís había elevado una pregunta para conocer cuál había sido el proceso de adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) del escándalo en Alicante, las de la urbanización Les Naus, en la turística Playa San Juan. Este jueves, el ex concejal Toni Gallego, el mismo que relevó a Rocío Gómez al frente de Patrimonio en vísperas de ese Pleno, ha revelado que su compañera le explicó antes del mismo que ella no podía contestar a esa pregunta porque tenía una vivienda en la urbanización «y no quiero que se mezclen las cosas».

Rocío Gómez es la concejal de Urbanismo que, año y medio después de aquel pleno municipal, acabó dimitiendo tras desvelarse que ella, así como dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no solo habían adquirido, sino que además tenían escrituradas viviendas. Pérez-Hickman también ha renunciado como directora general.

Este jueves, en el transcurso de la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre este caso, ha comparecido el ex concejal del Ayuntamiento de Alicante, Toni Gallego. Es decir, el concejal que relevó en esas fechas a Rocío Gómez en el área de Patrimonio, a cuya titular iba dirigida la pregunta de Compromís.

Y a ese concejal, el diputado de Vox, Miguel Pascual, le ha preguntado: «¿Usted cuándo se enteró de que la señora Gómez era cooperativista del residencial Les Naus?». Y el ex edil ha respondido: «Yo me entero de que ella tiene un piso allí un poquito antes del Pleno de julio (de 2024)». Gallego ha relatado que a él lo nombraron edil de Patrimonio, una de las áreas que hasta ese momento dirigía Rocío Gómez «la primera semana de julio».

El ex edil Toni Gallego ha contado también ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas en respuesta a Vox que en el Pleno de ese mismo mes de julio de 2024 hubo una pregunta de Compromís sobre la clasificación de Les Naus. «Esa pregunta, en principio, la va a contestar Rocío (Gómez), que era la anterior concejala, y justo antes de comenzar el Pleno, ella viene y me dice que, por favor, responda yo esa pregunta con un papel con la respuesta preparada».

Toni Gallego ha continuado explicando que él respondió lo que ponía en el papel, «que básicamente era que cumple la ley, que es la Generalitat la que realiza la clasificación…; está grabado. El Pleno está grabado».

El ex concejal ha apostillado que «yo le digo que respondo esa pregunta sin ningún problema. Somos compañeros y no hay ninguna pega. Y es ahí cuando ella, sin yo preguntarle nada, me dice: ‘Es que yo tengo ahí una casa y no quiero que se mezclen las cosas’».