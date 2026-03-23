Un varón venezolano ingresa en prisión por el apuñalamiento de su compañero de piso en Sagunto

Un varón ha ingresado en prisión preventiva por tentativa de asesinato por el apuñalamiento de su compañero de piso, según ha sabido OKDIARIO de fuentes de la Policía Nacional. Los hechos se han producido en el transcurso de una discusión, ocasionada en torno a las 10:00 horas del pasado sábado 21 de marzo en una vivienda de la localidad de Sagunto, en Valencia. El autor del apuñalamiento huyó del lugar de los hechos, pero ha sido posteriormente capturado por agentes de la Policía Local de Sagunto. Si bien la nacionalidad del detenido no ha trascendido a través de las fuentes oficiales, OKDIARIO ha podido saber que se trata de un individuo de origen venezolano.

La víctima es un joven de 26 años de edad, que tuvo que ser trasladado al hospital de Sagunto para ser tratado de las heridas producto de las dos puñaladas recibidas en el transcurso de la discusión antes descrita.

Se da la circunstancia de que, tal como informó OKDIARIO el pasado 2 de febrero, la Policía Nacional detuvo entonces en Palma a un joven de nacionalidad brasileña por apuñalar a su compañero de piso y dejarle herido grave tras una acalorada discusión. La víctima, de origen colombiano, fue trasladada al hospital de Son Espases con varias heridas, una de ellas de mucha profundidad a la altura del pecho.

Antes, en enero de este 2026, se produjo una pelea a muerte con cuchillos entre dos jóvenes chinos que comparten piso en el barrio de Carabanchel (Madrid). La pelea se saldó con ambos heridos por puñaladas en la cara y en el cráneo. La Policía Nacional detuvo a ambos y los mantuvo bajo custodia ingresados en diferentes hospitales de la capital.

En el caso del apuñalamiento sucedido en Sagunto, el origen de la discusión fue, presuntamente, el del uso de los espacios comunes de la vivienda que agresor y víctima compartían.