En Valencia se han plantado: sanciones de hasta 3.000 euros por lo que muchos hacen en la calle

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una nueva ordenanza municipal sobre limpieza que establece sanciones de 3.000 euros para los vecinos que tengan conductas incívicas, como puede ser tirar basura fuera de los contenedores, escupir o hacer pintadas en las calles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas normas que entran en vigor desde ya en la ciudad de Valencia y que tienen que ver con la limpieza de la ciudad.

Valencia es una de las mejores ciudades de España y no lo es por casualidad. La capital de la Comunidad Valenciana atrae anualmente a millones de visitantes por su buen clima, cultura, gastronomía y todas las bondades que reúne una de las ciudades con más historia de nuestro país, en el que se toman medidas políticas ejemplares. La última la ha llevado a cabo el ayuntamiento que dirige con destreza María José Catalá, que ha modificado una nueva ordenanza municipal en materia de limpieza de ciudad.

El objetivo del consistorio valenciano es hacer una ciudad más limpia y por ello impondrán sanciones de hasta 3.000 euros para los vecinos que lleven a cabo conductas incívicas en las calles de la capital del Turia. Esta actualización de la ley fue aprobada en el pleno con los votos a favor del PP y Vox y la abstención de PSOE y Compromís. Carlos Mundina, concejal delegado de Limpieza y Recogida de Residuos, celebró la entrada en vigor de esta nueva ordenanza que, según sus palabras, «era necesaria» porque «desde 2009 no se había hecho nada».

Sanciones de 3.000 euros en Valencia

La nueva ordenanza sobre limpieza que ha aprobado el Ayuntamiento de Valencia diferenciará entre infracciones leves, graves y muy graves los actos incívicos que se realicen en la ciudad y que tienen como objetivo hacer de una ciudad más limpia. Las multas irán desde los 750 euros a los 3.000 euros en función de la gravedad de los hechos.

El Ayuntamiento de Valencia confirmó en un comunicado que «la actualización del texto ha traído consigo el endurecimiento de las infracciones en materia de limpieza y recogida de basura». Por ejemplo, ahora se penará con más dureza a las personas que dejen basuras fuera de los contenedores, a los que realicen sus necesidades fisiológicas en la vida pública, a los que realicen actos como escupir o los que hagan pintadas en mobiliario urbano. Como informa el consistorio en un comunicado, las siguientes infracciones recibirán sanciones de 3.000 euros en la ciudad de Valencia:

Abandonar basura dispersa o cualquier tipo de residuo en espacios públicos, así como realizar cualquier otra conducta que pueda ensuciar los espacios públicos o ir en detrimento de su higiene y aseo. De 1.500 a 3.000 euros.

Depositar en las papeleras los residuos no destinados a las mismas y de forma específica las bolsas con residuos domiciliarios o comerciales, así como elementos voluminosos que sobresalgan de la boca de la papelera. Desde 1.500 a 3.000 euros.

Escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas sobre la vía pública u otros lugares no habilitados para ello. De 750 a 3.000 euros.

Realizar pintadas y grafitos en las paredes y paramentos verticales u horizontales de elementos protegidos patrimonialmente, según el catálogo del Ayuntamiento de València. De 1.500 a 3.000 euros.

Recibirán multas de hasta 1.500 euros los vecinos que lleven a cabo las siguientes acciones en la ciudad:

Arrojar residuos de pequeño tamaño, tales como colillas, cáscaras, chicles, papeles o cualquier otro residuo de entidad similar, sin utilizar las papeleras u otros elementos de mobiliario instalados y destinados específicamente para tal fin. Hasta 1.500 euros.

No retirar los sobrantes de obras y escombros resultantes de trabajos realizados en la vía pública, con consecuencias graves para el entorno. De 750 a 1.500 euros.

«En cuanto a las deposiciones de las mascotas en la vía pública, el incumplimiento de la recogida de excrementos y limpieza de las micciones de los animales por parte de sus propietarios o portadores podrá ser sancionado con hasta 1.500 euros», dice el Ayuntamiento de Valencia en el comunicado.

Sanciones por no reciclar

El Ayuntamiento de Valencia también castigará las conductas incívicas que tienen que ver con el reciclaje, reutilización y separación en origen de los residuos domésticos: