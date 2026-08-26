Supermercados abiertos hoy en Valencia: horario especial en Mercadona, Lidl, Carrefour, Consum y DIA

La Tomatina es una de las fiestas más populares que corona el verano año tras año y produce cambios importantes en los desplazamientos, entradas, salidas, recomendaciones y horarios de los supermercados, sobre todo en el pueblo de Buñol. Por lo tanto, la clave es diferenciar la capital valenciana del municipio de Buñol, ya que Valencia no tiene festivo este miércoles 26 agosto, en cambio, Buñol sí celebrará esta jornada festiva recibiendo a numerosas personas. Así que, quienes necesiten hacer la compra durante el día de hoy, encontrarán abiertas las principales cadenas de supermercados de la ciudad.

Mercadona abre con su horario habitual

Esta cadena de supermercados mantiene en Valencia su horario comercial habitual de 9:00 a 21:30 horas en la mayoría de sus establecimientos. A su vez, ha aplicado durante el verano horarios especiales en algunas de sus tiendas situadas en zonas turísticas, por lo que conviene comprobar el horario concreto del supermercado elegido. Por lo tanto, en la capital, Mercadona abrirá de 9:00 a 21:30 horas.

Lidl: abrirá hasta las 22:00 horas

Lidl se suma a continuar con su horario habitual de 9:00 a 22:00 horas, aunque puede haber diferencias puntuales entre tiendas. Además, mantendrá su actividad, ya que la Tomatina es un festivo local de Buñol y no de toda la ciudad de Valencia.

Carrefour mantiene su apertura

Carrefour abrirá hoy en la capital valenciana. El hipermercado de Campanar tiene establecido un horario de 9:00 a 22:00 horas de lunes a sábado. Algunos establecimientos pueden abrir con horarios específicos en días festivos. Al mismo tiempo, los formatos de Carrefour Express cuentan con horarios todavía más amplios en algunos puntos de Valencia. Por ejemplo, el establecimeinto de la avenida del Cid figura con apertura de 7:00 a 1:00 horas, mientras que otros supermercados Espress tienen horarios diferentes según su ubicación.

El Consum y el DIA

La situación es similar para Consum y DIA. Según las informaciones publicadas sobre la jornada de la Tomatina, ambas cadenas abrirán en Valencia hoy, al no tener festivo en la capital. Aunque, el horario podría variar dependiendo del establecimiento y su ubicación. Consum abrirá de 9:00 a 21:30 horas y DIA mantendrá su horario de 8:30 a 22:00 horas.

La situación en Buñol

La situación cambia notablemente a pocos kilómetros de Valencia, en la localidad de Buñol. La tradicional batalla de tomates que tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:00 horas del día de hoy, cuenta con un aforo aproximado de 22.000 participantes. Por lo tanto, el 26 de agosto es festivo local en Buñol y la celebración ocasionará restricciones y cortes en el municipio. Los supermercados y comercios de la localidad podrían permanecer cerrados o aplicar horarios especiales, todo lo contrario a Valencia capital. Así que, recomiendan consultar directamente con el comercio.

El festivo

Hoy, miércoles 26 de agosto, los supermercados de Valencia funcionarán con total normalidad y no se producirá un cierre general por la fiesta popular de la Tomatina. Un festivo que afecta sobre todo a Buñol, donde la celebración convertirá el municipio en el epicentro de numerosas miradas en la comunidad durante toda la jornada que quedará un año más manchada de un rojo representativo y especial.