El Ayuntamiento de Valencia, cuyo alcalde es Joan Ribó (Compromís) ha vetado la participación en el debate de la tasa turística en el Pleno municipal de hoy de Andrés Galloso, director de Hosbec en Valencia. Hosbec es la asociación empresarial hotelera y turística de referencia en la Comunidad Valenciana y representa a más de 30 hoteles en la ciudad de Valencia. Andrés Galloso había sido invitado invitado por el Partido Popular para dar voz al sector, pero recibió ayer una comunicación del Consistorio en la que se le señalaba que no podría intervenir en el Pleno por no estar dada de alta su asociación en el registro de participación local, según ha relatado el propio Andrés Galloso.

La concejala portavoz del Partido Popular María José Catalá, según ha explicado Andrés Galloso, le había invitado a participar en el Pleno en el que el PP defendía una moción sobre la tasa turística que esencialmente solicitaba que el Ayuntamiento exigiera a los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, los 3 que componen el Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, que retiraran de forma inmediata la proposición de ley sobre la que sustentara la futura tasa turística «por sus efectos desfavorables para el turismo y por la férrea oposición a la misma del sector».

Solicitaba, además, que en caso en caso de no llegar a aprobar la referida iniciativa, Valencia no la aplicara «bajo ningún concepto», declarándose «municipio libre de tasa al turismo». Reclamaba, también, firmar un pacto autonómico y aprobar medidas para el impulso del sector y solicitaba finalmente iniciar una campaña informativa a nivel local, nacional e internacional para difundir que Valencia es una ciudad libre de impuesto.

Ayer, por la tarde, según ha dicho Andrés Galloso, el Ayuntamiento le comunicó que no podría intervenir por no estar dada de alta la asociación en registro de asociaciones del área de Participación. Algo incomprensible para Hosbec, que sí forma parte del Consejo Turístico Municipal y de otras organizaciones relacionadas con el ámbito consistorial: «En elecciones -ha dicho Galloso- nos llaman enseguida». Lo consideraron un veto.

El director del Hosbec en Valencia tenía previsto leer en el Pleno un manifiesto contra la implantación de la tasa. Como había sido vetado y para evitar que el manifiesto no se escuchara, ha sido María José Catalá quien, aprovechando sus 5 minutos de intervención, ha leído una parte breve del mismo. El objetivo era que el sector turístico tuviera voz.

Joan Ribó (Compromís) ha estado ausente durante ese punto, según han confirmado varias fuentes, que no han entendido como Ribó no ha estado presente en un debate esencial para la ciudad. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valencia urgió a las Cortes Valencianas la aprobación de la citada tasa. Quería ponerla en marcha cuanto antes.

La moción no ha sido aprobada por la oposición a la misma de Compromís y los socialistas, que son mayoría en el Gobierno Local de Valencia. Se da la circunstancia de que el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, llegó a dejar abierta la puerta de la dimisión en caso de que la tasa salga adelante. Sin embargo, los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia han votado junto a Compromís.

La tasa turística es el impuesto que gravará los alojamientos en la Comunidad Valenciana una vez prospere en las Cortes Valencianas. Su denominación completa de Ley valenciana de Medidas Fiscales para impulsar una Tasa Turística. En España, la citada tasa turística está asentada tanto en las Islas Baleares como en Cataluña, que junto a la Comunidad Valenciana conforman lo que los nacionalistas denominan los países catalanes.

OK DIARIO ha tenido acceso al manifiesto de Hosbec que su representante no ha podido leer y del que María José Catalá ha dado algunas pinceladas. El documento refleja la postura de los hoteleros, a los que respaldan las principales organizaciones empresariales valencianas. Y dice, entre tras cosas que «a pesar de que los impulsores de la Proposición de Ley presentada en las Cortes Valencianas han dedicado muchos esfuerzos a engañar a la opinión pública afirmando que se trata de un impuesto municipal y voluntario, la realidad es que se trata de un impuesto autonómico no finalista, con un recargo municipal del 100% que es una bomba de relojería para el sector turístico valenciano».

Alicante, Benidorm y Torrevieja, 3 de las 4 ciudades más turísticas de la Comunidad Valenciana han adelantado por voz de sus alcaldes -Luis Barcala, Toni Pérez y Eduardo Dolón, todos del PP- que si las Cortes Valencianas aprueban una tasa municipal y voluntaria ellos la rechazarán en los 3 municipios. El PP, además, ha decidido presentar la moción contra la tasa turística en los 542 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.