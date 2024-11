Ribera tampoco alertó del desbordamiento del barranco valenciano que provocó 6 muertes en 2019

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), no alertó a los alcaldes del desbordamiento de la rambla de Abanilla en la DANA que entre el 11 y el 13 de septiembre de 2019 asoló la comarca alicantina de la Vega Baja, según el relato de los entonces alcaldes de las dos principales localidades de la comarca: Orihuela (Emilio Bascuñana) y Almoradí (María Gómez). El primero de ellos, en sus redes sociales. Ambos coinciden que»Nadie nos avisó». Aquella DANA, se saldó con seis fallecidos. La Confederación Hidrográfica del Segura es un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, cuya titular es Teresa Ribera.

Emilio Bascuñana ha subido a sus redes sociales una publicación en la que recuerda lo vivido en aquellos terribles momentos: «DANAs. Aquí tampoco se avisó de la rambla de Abanilla». Esa rambla es un curso pluvial, generalmente seco, que se reactiva en los momentos de precipitaciones intensas.

Por su parte, la entonces y ahora alcaldesa de Almoradí María Gómez recuerda que «nos dejaron solos. Nos dijeron que estábamos en alerta roja, que llovería mucho, pero no nos avisaron del desbordamiento de la rambla de Abanilla». Aquel viernes, a las 12 horas, llamé a la Confederación Hidrográfica del Segura, porque el río es suyo. Pero pasaron las horas y no me respondió nadie», recuerda la alcaldesa de Almoradí.

Se da la circunstancia de que en la DANA que este 29 de octubre asoló decenas de municipios de la provincia de Valencia, la denuncia de la Generalitat Valenciana de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHI), organismo también dependiente del ministerio de Teresa Ribera, ha sido muy similar: el aviso de la CHJ ya llegó tarde.

Los testimonios de los dos alcaldes que vivieron en primera persona la riada de 2019 resultan cruciales en un momento en que la intervención en aquella DANA de aquel 2019 en la Vega Baja intenta ponerse como modelo acerca de cómo debía haberse actuado en la de este 29 de octubre: «Se están diciendo muchas cosas de la DANA de 2019 que no entiendo, que no son así», explica María Gómez.

Emilio Bascuñana relata en su publicación de facebook que «nadie nos avisó. Nadie. Que nadie intente ponerse flores que no le tocan». En un estremecedor relato, el ex alcalde de Orihuela explica que aquel fin de semana se esperaban grandes tormentas por la tarde, pero que nadie les avisó de del diluvio que vino y «arrasó todo a su paso, especialmente por la Rambla de Abanilla».

Bascuñana explica también en su relato que: «Tampoco en esta ocasión nadie fue capaz de preverlo y nadie nos alertó, nadie había limpiado cauces ni barrancos (competencia y responsabilidad del Ministerio a través de la CHS), nadie cerró vías de comunicación ni carreteras que el agua destruyó y que no se llevó más vidas (2 fallecidos en Orihuela y 7 en total) porque Dios no quiso».

Añade que «inmediatamente» él decretó la alerta 2 para que se constituyera el CECOPI, de competencia autonómica «y se solicitara la intervención de la UME, el Ejército y demás fuerzas y cuerpos de seguridad».

Bascuñana relata que tanto Carlos Mazón, entonces presidente de la Diputación de Alicante, como Ximo Puig, llegaron ese sábado por la tarde, pero revela también que: ni la Confederación Hidrográfica del Segura, ni AEMET, ni ni ningún ministerio les advirtió de lo que venía y no dudo que ellos tampoco lo sabían», en referencia a ambos presidentes.

Explica que «Entonces, echamos en falta más presencia de la CHS (como ahora de la C. H. del Júcar), y más información y coordinación por su parte». El ex alcalde continúa relatando que «en cuanto a la AEMET, ni rastro».