Respaldo total de Tellado a Mazón: «Quiero darte las gracias por el gran trabajo que estás realizando»

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha ofrecido este viernes un total espaldarazo a Carlos Mazón, con quien se ha deshecho en elogios en el turno de intervenciones de la cena de inicio del curso político del PP valenciano, que ha contado con un lleno multitudinario: «Quiero darte las gracias por el gran trabajo que estás realizando», ha manifestado el secretario general del PP a Mazón en su intervención. Tellado ha elogiado que el acto de este viernes «es una demostración de fuerza impresionante del PP de la Comunidad Valenciana». Y ha solicitado a los asistentes «que trabajemos unidos, bajo el liderazgo de Carlos Mazón para ser útiles a la Comunidad Valenciana», otro reconocimiento al presidente del PP valenciano.

Frente a ello, Miguel Tellado ha dirigido dos mensajes sin citar nombres, pero que han llevado a la mente de todos a Francisco Camps, quien ha protagonizado diferentes actos en los que ha manifestado que quiere optar a presidir el PP: El primer mensaje de Tellado ha sido que «para ser un proyecto útil tenemos que trabajar desde la unidad». Y el segundo: «La unidad está reñida con debates internos extemporáneos».

El secretario general del PP de Feijóo ha dejado otros mensajes igualmente importantes. Así, ha sostenido que «inauguramos el curso político en la Comunidad Valenciana, que es un pilar de España. Y, por tanto, una prioridad absoluta para el PP». Y, frente a ello, ha sostenido en referencia al PSOE que «de tanto querer que la Comunidad Valenciana sea una sucursal de Cataluña, ellos se han convertido en una sucursal del PSC (Partido Socialista de Cataluña)».

Además, ha lanzado también un aviso a la secretaria general del PSOE valenciano y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a quien ha pedido que se dedique al partido, pero «no con un sueldo público»: «El tiempo que no dedica a la Ciencia, a la Innovación y a las universidades, es decir, todo, lo dedica a insultar al PP». «O es ministra o es candidata, pero que no se lo paguen los españoles», ha expresado Miguel Tellado.

Por su parte, Carlos Mazón, ha advertido en referencia a Pedro Sánchez que: «No han acabado con este Gobierno de la Generalitat usando el dolor de la gente de la riada. Y ahora lo intentan ahogándonos». Frente a todo ello, Carlos Mazón ha situado a una Comunidad Valenciana «que no se arrodilla nunca ni ante nadie», y ha lanzado un mensaje de ánimo: «Adelante, siempre».

Carlos Mazón ha efectuado un vivo elogio de todos y cada uno de los miembros de su Gobierno en una jornada en la que horas antes ha anunciado una remodelación para este 5 de noviembre. Pero, especialmente, de dos de sus componentes. Uno, la vicepresidenta primera, Susana Camarero. El otro, el vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, que este 4 de noviembre dejará la responsabilidad, tal como pactó con Mazón a su llegada».

Mazón ha puesto en valor todas las medidas que ha lanzado en esta legislatura. Y ha avisado de que «en los próximos días» y frente al Ejecutivo de Sánchez, el Gobierno valenciano va a adoptar «más cambios, más medidas, más rebajas de impuestos»: «El cambio avanza aunque les duela». También, ha lanzado un mensaje a navegantes: «Este es el inicio del curso del PP en la Comunidad Valenciana. El que quiera otra cosa estará en otro lugar».

Toni Pérez, presidente del PP en la provincia de Alicante, ha abierto el acto dirigiéndose a Carlos Mazón y a los componentes del Gobierno valenciano: «Estoy muy orgulloso de ti como presidente y de todos y cada uno de los hombres y mujeres del Consell, que se pusieron desde el minuto uno a trabajar y a reconstruir y que no han mirado hacia otro lado».