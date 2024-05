Los relatores rechazan incluir los crímenes de ETA en la Ley de Concordia: sólo el franquismo

El informe del relator especial sobre la promoción de la verdad de la ONU alega en el informe elaborado a instancias del Gobierno del socialista Pedro Sánchez que incluir los crímenes de ETA en la Ley de Concordia valenciana «desvirtúa el objetivo… de atender las necesidades y derechos» de quienes cuantifica como «centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil» española de las leyes de memoria democrática aprobadas en 2017 y 2022.

Es decir, que según se desprende del texto del citado informe, la ley de memoria tiene que poner el foco única y exclusivamente en la dictadura franquista y, para ello, tiene, a su vez que dejar al margen los crímenes de ETA y los del terrorismo islámico.

Este argumento forma parte del documento conocido este viernes, 3 de mayo, con errores e inexactitudes, que corresponde a tres relatores de la ONU, y que fue solicitado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez para rebatir las leyes de Concordia y, entre ellas, la valenciana, que ha sido elaborada por el Gobierno de PP y Vox.

El citado informe, como ha relatado OKDIARIO, tiene errores graves como el de denominar a la Comunidad Valenciana con otro nombre: Comunidad Autónoma de Valencia. O el de criticar la inclusión de las víctimas de la II República, cuando esas mismas víctimas ya estaban incluidas en la ley de memoria aprobada por el Gobierno del socialista Ximo Puig.

Víctimas del franquismo, sí. Pero, víctimas de ETA, no

Pero, una de las partes de las que menos se ha hablado es aquella en que los relatores entran analizar lo que supone la inclusión de las víctimas del terrorismo y, entre ellas las de la banda terrorista ETA, así como de las víctimas del terrorismo islámico.

A pesar de que sólo en la Comunidad Valenciana hay 11 crímenes terroristas sin resolver y de que aquellos actos vulneraron el derecho vida. Tanto como que mataron a las víctimas. Los relatores entienden que la inclusión de los mismos termina por desvirtuar el objetivo de las leyes de memoria anteriores que, según dicen, son «las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil».

Así, se desprende de dos de los párrafos de la citada ley en la parte correspondiente al epígrafe dedicado a la Comunidad Valenciana. En concreto, el relator sostiene que: «Esta propuesta», en referencia a la citada ley, «reconoce el mismo régimen de protección a ‘las víctimas de la Segunda república y del terrorismo etarra e islámico’ que a las víctimas a que hace referencia la ley No. 20/2022, lo cual a nuestro entender desvirtúa el objetivo de las No. leyes 2072022 y No. 14/2017 de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil».

Y, dos párrafos más abajo, de ese mismo documento insiste en el tema sin mencionar ni el terrorismo islámico ni el de ETA: «El proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del Siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de centenas de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista».

Llama especialmente la atención la referencia a «un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del Siglo XX en España», donde el informe parece referirse al terrorismo de ETA y al islámico, aunque no lo hace con claridad.

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO este sábado, que uno de los tres relatores que ha elaborado este informe es Fabián Salvioli, que avaló la conocida como Ley de Abusos Policiales del País Vasco, que criminaliza a la Policía por supuestas «torturas», especialmente en los años de lucha antiterrorista.

Según consta en la propia Ley de Concordia valenciana, el terrorismo ha causado en España durante el franquismo, la Transición y la etapa democrática un total de 950 asesinatos, 2.700 heridos y 90 secuestrados. Pero, además, de esos 950 asesinatos, más de 400 siguen sin resolverse. Y, de ellos, 11 en suelo valenciano.

El último asesinato de ETA en España, en contra de las versiones que hablan de sus crímenes como «del Siglo XX», se produjo en 2009, ya entrado el siglo XXI. En concreto, el 30 de julio de 2009, con la explosión de una bomba lapa adosada a un automóvil, que mató a dos guardias civiles en Calviá. Y el último crimen de la banda terrorista se perpetró en Francia eel 16 de marzo 2010. El 20 de octubre de 2011 es cuando la banda anunció el cese definitivo de la violencia.

La Ley de Memoria 20/2022 salió adelante gracias al apoyo de Bildu al texto del PSOE en julio de 2022 en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Finalmente, PP, Vox y Ciudadanos la votaron en contra en esa comisión, mientras que ERC se abstuvo al considerarla insuficiente.