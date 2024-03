La ‘Ley de Concordia’ habilita a la Abogacía de la Generalitat a indagar crímenes de ETA no resueltos

La Ley de Concordia valenciana de Partido Popular y Vox habilita a la Abogacía de la Generalitat para «la iniciación de procesos o la personación en los ya existentes» en relación a las víctimas del terrorismo. Y, por tanto de la banda terrorista ETA. Así, se desprende del propio contenido contenido de la ley presentada por ambas formaciones ante las Cortes Valencianas. Y así lo han confirmado a OKDIARIO fuentes parlamentarias próximas a la norma, que ahora inicia su tramitación en las cámara legislativa autonómica.

La causa se desprende de la propia exposición de motivos de la citada ley, donde se recuerda que «casi 400 asesinatos siguen todavía sin resolverse». «Heridas» que, según reza en esa misma exposición de motivos: «No sanarán hasta que sean resueltos».

Este viernes, tal como ha publicado OKDIARIO, el propio presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ya advirtió que no se entendería una nueva ley de memoria democrática «si no se incluyen los crímenes no resueltos de ETA».

El 13 de julio de 2023, Carlos Mazón arrancó su propia sesión de investidura en las Cortes Valencianas con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco. Para las generaciones que no vivieron aquellos días de inmenso dolor en toda España, Miguel Ángel Blanco fue un concejal del PP en el municipio de Ermua que resultó secuestrado y asesinado por ETA de un tiro en la nuca. De aquello, hace ahora casi 27 años.

Ese 13 de julio de 2023, Carlos Mazón manifestó que quería reivindicar «la palabra, la tolerancia y la concordia como único camino de paz para los demócratas». Casi un año después de aquel emotivo gesto, la nueva ley de memoria de la Comunidad Valenciana se ha presentado a las Cortes Valencianas con una denominación idéntica a lo expresado aquel día por Mazón: Ley de Concordia. En esa ley, uno de sus más expresos reconocimientos es para las víctimas del terrorismo. Y, entre ellos, para los que murieron asesinados por ETA.

Reconoce «expresamente» a las víctimas del terrorismo

En concreto, la nueva ley valenciana de concordia reconoce «expresamente» en el punto 4 de su artículo primero, a las víctimas del terrorismo como «víctimas de violencia social y política efectuada por grupos terroristas. Y establece que su «régimen de protección se regirá por lo dispuesto en este ley y en la ley 1/2004, de24 de mayo, de ayuda a las víctimas del terrorismo».

Y en el punto 4 de su artículo 2 «reconoce» también el «derecho a la investigación de los hechos perseguibles realizados contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos». Y especifica, además, que: «Se podrá autorizar a la Abogacía de la Generalitat Valenciana la iniciación de procesos o la personación en los ya existentes, de conformidad con la ley 10/2005 de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat, para el ejercicio de las correspondientes acciones procesales frente a los órganos jurisdiccionales, por la existencia de indicios en la comisión de delitos en esta materia».

De facto, pues, la Ley de Concordia valenciana habilita a la Abogacía de la Generalitat para poner en marcha procedimientos por crímenes de terrorismo no resueltos.

La Ley de Concordia incluye también en el punto de primero de su artículo 3 que la Generalitat Valenciana cooperará al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo segundo y en la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de ayuda a las víctimas del terrorismo, a través de la Unidad Valenciana de Concordia». Esta última, un departamento, que también crea la nueva ley, y que quedará adscrito a la consejería competente en materia de transparencia. Y, además, gozará de autonomía funcional.

Los gestos de PP y Vox en Valencia con las víctimas de ETA

La postura de PP y Vox en la Comunidad Valenciana frente al terrorismo y, muy especialmente, frente a los crímenes de ETA, es inequívoca. La alcaldesa de Valencia la también popular María José Catalá aprobó en el verano de 2023 la instalación de una placa en todos y cada uno de los lugares de la ciudad de Valencia en que en su día fueron asesinadas víctimas de ETA.

Y, ella misma, este mes de enero, en un acto que tuvo lugar en el mismo lugar en que fue asesinado en 1992 el profesor Manuel Broseta, también por ETA, reclamó que «no exista un perdón que permita a los terroristas acusados o condenados por delitos de sangre entrar a formar parte de las instituciones».

En el caso de Vox, su líder local en Valencia y concejal de Parques y Jardines Juan Manuel Badenas, anunció este 1 de diciembre de 2023 su intención de que bautizar los futuros parques de la ciudad con el nombre de víctimas de ETA. El primero de ellos, abierto el día 15 de ese mismo mes, lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco.