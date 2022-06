El PSOE valenciano, que dirige Ximo Puig no está por la labor de que una comisión de investigación indague en las Cortes autonómicas sobre las supuestas irregularidades que afectan a los socialistas en el denominado ‘caso Azud’. Un asunto en el que un Juzgado de Valencia investiga el también presunto pago y cobro de comisiones a cambio de supuestos favores urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia. Quienes la reclaman son el Partido Popular y Ciudadanos. El PSOE valenciano justifica su rechazo en que ya ha ido apartando a quienes se han podido ver implicados «a título personal».

El rechazo de la izquierda a las comisiones de investigación que plantea la oposición parlamentaria se ha repetido en asuntos de calado que han afectado a miembros del Ejecutivo valenciano, como su vicepresidenta Mónica Oltra. Pero a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez se trata, además, de un tema que apunta a la mismísima línea flotación socialista a menos de un año de las elecciones y, a semejanza de otras veces, el asunto ha dado la vuelta a España, porque lo que está en cuestión son las presuntas irregularidades en la financiación del partido.

El ‘caso Azud’ es uno de los 3 asuntos más graves que actualmente existen en la política valenciana a nivel judicial junto a los casos que afectan a Francis Puig, el hermano del presidente autonómico Ximo Puig y el ‘caso Oltra’.

En este último, la afectada es la vicepresidenta primera del Ejecutivo de Puig y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra (Compromís). Lo que se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) es si Oltra debe ser o no imputada en el procedimiento que se sigue por la supuesta ocultación de la denuncia de la menor abusada por el ex de la vicepresidenta valenciana por parte, presuntamente, de cargos y/o personal de la propia Consejería de Oltra. El TSJCV ya ha movido ficha: las partes, una vez personadas, deben presentar sus primeras alegaciones. Es el paso previo a la determinación de abrir o no la causa para decidir sobre la imputación de la vicepresidenta.

El caso de Francis Puig, el hermano de Ximo Puig, está a la espera de que el PP, que es acusación, presente la ampliación de la querella anunciada por la presidenta del Grupo Popular Eva Ortiz y solicite al juez nuevas comparecencias y posibles imputaciones, además de aquellas otras actuaciones que pueda ordenar el propio juez o pedir la Fiscalía.

En el ‘caso Azud’ está abierta una investigación judicial, pero además, tanto el PP como Ciudadanos (CS) quieren que se abra otra vía. En este caso, en el Parlamento valenciano. La de la comisión de investigación Los socialistas la rechazan, porque entienden que en su momento ya tomaron medidas con aquellos cargos de su partido supuestamente implicados. Sobre todo, 2. El ex responsable de las finanzas y el ex subdelegado del Gobierno.

Sin embargo, en esta cuestión sí hubo un movimiento que da de lleno al legislativo: el ex síndico socialista en esas mismas Cortes Valencianas Manuel Mata dejó su cargo institucional para centrarse en la defensa del principal imputado Jaime Febrer. Y, durante un tiempo, compaginó ambas facetas: la institucional y la profesional. Aquella dimisión de Manuel Mata dio pie a una profunda remodelación de la cuota socialista del Ejecutivo.

La estrategia socialista es dejar que corra el reloj y vayan cayendo las hojas del calendario hasta que concluyan las sesiones parlamentarias y pasen las elecciones andaluzas. Mientras tanto, el mensaje que lanzan el de re dirigir la responsabilidad del ‘caso Azud’ contra el PP, pero el relato no cuaja. «En la Comunidad Valenciana hay muchos controles contra la corrupción», ha dicho la síndica socialista Ana Barceló, que ha sostenido además que su partido ha actuado «apartando» a quienes «se han podido ver implicados a título personal».

Compromís, por contra sí ha marcado cierta distancia con los socialistas para pedir «aclarar» cualquier información relacionada con el supuesto mal uso del dinero público. Y Podemos ha defendido un gran pacto valenciano contra el fraude. Ni unos ni otros convencen al PP y Ciudadanos, que insisten en esa comisión de investigación. La sola polémica en este caso abre otro frente al Gobierno de Ximo Puig cuando queda menos de un año para las elecciones.