PP, Vox, PSOE y Compromís condenan la quema de edificios religiosos y políticos en Elche en 1936

Partido Popular y Vox, las dos formaciones que componen el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Elche (Alicante), así como PSOE y Compromís, en la oposición, han condenado este martes la quema de edificios religiosos y políticos en la localidad la tarde del 20 de febrero de 1936 «por parte de las autoridades políticas de aquel momento». Es decir, en el periodo inmediatamente después de las últimas elecciones de la II República. Se trata, según ha explicado el alcalde, el popular Pablo Ruz, de la primera corporación que condena este tipo de acontecimientos.

Aquella tarde, de la que ahora se han cumplido 90 años, fueron asaltadas las iglesias de San Juan y El Salvador. Desapareció la parte norte del convento de La Merced. Fueron también asaltadas las sedes de Derecha Regional y Acción Católica, entre otros. Y fueron incendiados el casino de la localidad y Acción Cívica de la Mujer. En total, según consta en una publicación de la Universidad Miguel Hernández, también de Elche, se produjeron 14 asaltos, de los que el más sonado fue el asalto e incendio de la Basílica de Santa María. La Guardia Municipal, según esa misma publicación, no intervino para evitarlos.

Este lunes, en el Pleno municipal, los cuatro partidos han decidido apoyar la moción presentada in voce por el alcalde de la ciudad, el popular Pablo Ruz, en la que se condenan los acontecimientos de aquella trágica jornada, que supusieron la pérdida de patrimonio cultural, espiritual y artístico de la ciudad, además de manifestar el rechazo a toda forma «de odio o persecución contra la fe y las convicciones religiosas». Así como «censurar cualquier muestra de intolerancia religiosa» que pudiera darse en el municipio.

La portavoz de Vox y primera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodill, ha destacado la importancia de condenar estos acontecimientos violentos en los que «la libertad religiosa fue pisoteada». Rodill ha sostenido que el Ayuntamiento de Elche debe estar «al lado de todas las víctimas, sin filtros ideológicos y sin justificar la violencia del pasado».

Hay que recordar que, precisamente, PP y Vox aprobaron a inicios de la presente legislatura la denominada Ley de Concordia. En aquel momento, la citada ley reconocía a todas las víctimas de violencia y la persecución desde la II República hasta nuestros días. E incluía también a los perseguidos por motivos religiosos y a las víctimas del terrorismo islamista. Y concedía el estatus de víctimas políticas a los asesinados por atentados terroristas.