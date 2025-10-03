El PP valenciano denuncia que Diana Morant «está incitando a la violencia» el ‘9 d’Octubre’

El secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha calificado de «sorprendentes y surrealistas» las manifestaciones efectuadas también este viernes por la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. La también ministra de Innovación, Ciencia y Universidades, había manifestado que veía una «provocación» que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón participase en la procesión cívica del 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. El también síndico popular en las Cortes Valencianas ha advertido que con esas manifestaciones, Diana Morant, «está incitando a la violencia».

Pérez Llorca ha expresado que «es difícil hacer una valoración de algo tan surrealista, como que una ministra, que tiene que defender la institucionalidad, demande que el presidente de la Generalitat Valenciana no acuda a un acto».

En este sentido, Pérez Llorca ha agregado que: «Yo creo que de alguna manera está incitando ella a la violencia. Está incitando a que el 9 de Octubre, que tiene que ser un día de convivencia de todo el pueblo valenciano, en el que se pongan en valor nuestras raíces, nuestras señas de identidad, se convierta en una batalla campal, que es lo que quiere la izquierda».

Pérez Llorca ha lamentado que «una persona que desempeña el cargo de ministra y de secretaria general de los socialistas valencianos, ha estado provocando hoy», en referencia a las manifestaciones de Diana Morant en las que ha sostenido que la presencia de Mazón en la procesión cívica le parecía una «provocación».

No obstante, el responsable popular ha sostenido, también, que: «No me sorprende, porque ayer ya vimos como el número 2 de los socialistas valencianos insultaba a una diputada con síndrome de Down. Ya no hay límites para el Partido Socialista. Ya no hay límites para el sanchismo. Y, desgraciadamente, la agrupación socialista más sanchista de España es la valenciana».