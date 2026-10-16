El PP arranca la precampaña en Castellón con una defensa de la costa «ante el abandono de Sánchez»

El Partido Popular ha abierto la precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Castellón con un acto en Almassora. En ese acto, los populares han defendido su alternativa para la costa de ese territorio frente al «abandono» del actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

El acto de precampaña del PP en Almássora ha contado con la participación del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y miembro del comité de dirección del PP, Esteban González Pons; la presidenta del PP en la provincia de Castellón, Marta Barrachina; el miembro de la comisión transitoria del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Vicente Martínez Mus, y la presidenta local del PP, María Tormo.

Esteban González Pons ha reivindicado la «necesidad» de un cambio político, que sitúe las «necesidades» de los castellonenses y la «defensa de los intereses de la provincia en el centro de la acción del Gobierno de España». Y ha asegurado que la Unión Europea respaldará al futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo «cuando modifique la ley de costas y decida regenerar las playas de Castellón». La Unión Europea, según ha expresado González Pons, «no es ningún impedimento para que cada gobierno nacional cumpla con su deber. Este no es un tema de política europea, sino de política española».

En ese sentido, González Pons ha denunciado también que Bruselas se ha «utilizado en numerosas ocasiones como excusa para no solucionar los problemas de los vecinos afectados por la Ley de Costas ni acometer la regeneración de las playas». González Pons ha reafirmado también el compromiso del PP con la protección de los vecinos afectados por la Ley de Costas y con la recuperación del litoral valenciano.

Ya en clave nacional, ha situado entre las prioridades del PP la construcción de viviendas para aumentar la oferta, la limpieza de las instituciones, la defensa del Estado de Derecho y de los intereses nacionales y la protección de la agricultura en los presupuestos de la Unión Europea.

Por su parte, Marta Barrachina ha defendido que con Alberto Núñez Feijóo, la costa de Castellón dirá adiós «al abandono de las inversiones para la regeneración, a la imposición de los deslindes injustos que no escuchan a los municipios y a las amenazas de confiscar el patrimonio para derribarlo». Y que el 29 de noviembre será Castellón «quien tome la palabra con Alberto Núñez Feijóo como presidente».

Para Marta Barrachina, la costa de Castellón tiene dos amenazas. «Una la regresión del litoral si no se ejecutan cuanto antes las obras de regeneración». Y, otra, «un gobierno sanchista que tiene absolutamente abandonada la provincia de Castellón».