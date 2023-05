Paquibel Segura, candidata minera del PP en el feudo de Puig y su hermano: «Lo que pasa aquí es vergonzoso»

Paquibel Segura es la número 3 de la candidatura del Partido Popular en el municipio castellonense de Morella. El mismo del que el presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig fue alcalde entre 1995 y 2012 y en el que el PSOE gobierna hace décadas. En ese feudo socialista, ella va contracorriente: es del PP y aspira a dar la vuelta a un pueblo al que se conoce en toda España por los escándalos del caso del hermano de Ximo Puig. Un tema sobre el que tiene una opinión muy clara: «Es vergonzoso lo que pasa en Morella». Afronta pues un nuevo reto. Está acostumbrada: trabaja en una mina de polvo de arcilla para azulejo desde hace ocho años, a pesar de que en el pueblo pensaban cuando empezó que no duraría ni cuatro días.

El de Paquibel Segura es un caso que refleja a muchas mujeres, candidatas en listas electorales en pequeños municipios de toda España, que compaginan la vida personal con trabajos complicados. Y, además, están comprometidas con sus pueblos en estos tiempos difíciles. Lo que no es usual es su trabajo, porque pasa ocho horas diarias en la mina.

Candidata

Entró en política porque el cabeza de lista del PP en Morella Jesús Ortí y el número 2, Jesús Lecha, se lo propusieron: «No lo pensé mucho. Les dije que sí». Lo que no es extraño porque según confiesa: «El PP es el partido que más me representa», ya que «mis padres me inculcaron unos valores y yo los veo en el PP». El otro motivo que la llevó a mojarse políticamente es que: «Yo soy de Morella. Y no me gustan muchas cosas que estoy viendo en el pueblo últimamente. Se han olvidado de muchos sectores».

Y una de las cosas que menos le gusta a Paquibel es el escándalo que ha generado el caso del hermano de Ximo Puig y las consecuencias que está teniendo en el municipio: «Me parece muy mal. Todo lo que está pasando es vergonzoso. Aquí, somos gente sencilla. Queremos vivir tranquilos. No nos gusta que se conozca Morella por esto. Este es un pueblo precioso, con muchos atractivos. A mí me avergüenza lo que está pasando».

Paquibel cree que esta vez, tras décadas de socialismo, el PP puede ganar las elecciones locales en Morella y acabar de ese modo con tan largo tiempo de poder socialista. Primero con Ximo Puig y, ahora, con Ramsés Ripollés: «En las elecciones anteriores, la gente no votó, porque muchos componentes de la candidatura del PP no eran de Morella. Hubo mucha abstención, pero ahora, yo espero incluso ganar, ¿por qué no?».

La mina

Paquibel nunca antes pensó en trabajar en la mina. Es más, no parecía ese su destino laboral. Sus padres tenían una explotación ganadera. «Era muy sacrificado», recuerda. Y, precisamente, por ello, pensaron en dar a sus dos hijos una vida mejor.

Abrieron un hotel rural. Pero el tiempo pasó. Y decidieron cerrarlo. Fue entonces, cuando en ese hotel, uno de los responsables de la mina, que solía ir a tomar café, comentó que no encontraban personal: «Le dije que estaba dispuesta a aprender y hacer el trabajo. Y, desde entonces, estoy ahí. Yo creo que no hay trabajos para hombres o para mujeres. Hay trabajos. Y todos son posibles si tienes ganas de realizarlos».

De cuatro días a ocho años

Pero que Paquibel empezara a trabajar en la mina revolucionó a todos sus conocidos y amigos de Morella, que no son pocos. Una localidad con algo más de 2.500 habitantes en la comarca de Els Ports (Los Puertos). Tal era la incredulidad que, según confiesa: «Tenía que hacerme fotos en la mina para que demostrarles que era verdad. Que yo trabajaba allí».

Y, aún así, nadie apostaba porque sería capaz de aguantar la dura tarea que acababa de comenzar: «Pensaban que no estaría mucho tiempo allí. Me decían que iba a durar cuatro días. Y ya llevo ocho años». Otro reto superado.

Vida laboral y personal

Su jornada arranca a las 6 de la mañana, cuando se levanta. A las 7 comienza a trabajar en la mina hasta las 3 del mediodía. Mueve maquinaria pesada. Luego, se marcha a casa. La acompaña un buen número de mascotas y animales, a los que con el ajetreo de la campaña «no puedo dedicar el tiempo que quisiera. Ya pasarán estos días».

Por la tarde, la requiere la candidatura del PP en Morella: «A veces terminamos tarde. Hay mucho trabajo que hacer todos los días». Le cuesta entresacar una propuesta del programa que cada día relata a los vecinos de Morella: «Es que todos me gustan. Llevamos un buen programa. Pero lo más importante es que vamos a bajar los impuestos a todo el mundo, que hace mucha falta ahora, cómo está la vida».

«Mazón me encanta»

A Carlos Mazón, el gran rival para la Generalitat de Ximo Puig, y el presidente del PP valenciano, no lo conoce personalmente, «pero es igual. A mí, Mazón me encanta». Tuvo la oportunidad este domingo, con motivo del acto del PP en la plaza de toros de Valencia, pero no pudo asistir por una cuestión familiar. «Tenía que quedarme en Morella. Me habría gustado ir. Pero, también, es importante dedicar tiempo a los tuyos cuando no tienes tiempo de nada. Y el domingo era uno de esos días».