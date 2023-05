Opositores de Enfermería acuden al Defensor del Pueblo desesperados por saber sus notas tras 5 meses

No pueden más. Candidatos a ocupar una de las 3.817 plazas vacantes en la Oferta de Empleo Público (OPE) de Enfermería de la Consejería de Sanidad valenciana, que dirige Miguel Mínguez, se han dirigido al Defensor del Pueblo para quejarse y solicitar su amparo desesperados por conocer las calificaciones de la prueba realizada el 27 de noviembre del pasado año 2022, hace más de cinco meses, que congregó a más de 20.000 aspirantes. Advierten además que de inmediato elevarán sus quejas también al presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig y a la Consejería de Sanidad, porque: «No queremos aplausos, queremos hechos».

Así, se desprende del escrito remitido este miércoles por uno de esos opositores al citado Defensor del Pueblo. El documento, que consta de dos folios, ha sido publicado en el perfil de twitter llamado 5 meses sin saber nada, una página que explica su razón de ser con un demoledor mensaje: «Una oposición que se hizo el 27/11/22, tipo test, categoría enfermería, Comunidad Valenciana. Estamos en mayo, ¿sabes tú si has aprobado? Nosotros no».

El concurso oposición de provisión de vacantes de Enfermería de Instituciones Públicas de las Consejería de Sanidad valenciana estuvo salpicado por el escándalo, tal como reflejó en su día OKDIARIO y denunciaron los propios opositores. Porque aparecían preguntas relacionadas con el chemsex, el Poder Judicial o las medidas exactas para una dieta.

Cinco meses de espera

Pero si escandaloso resultó el examen, más aún lo ha sido la demora en ofrecer sus resultados, ya que más de cinco meses después, aún no han visto la luz. Por eso, el citado perfil ha respondido al anuncio del acto de Pedro Sánchez, Ximo Puig y la ex consejera de Sanidad y actual candidata a la Alcaldía de Alicante Ana Barceló con la siguiente publicación: «Nosotros tuvimos una cita el 27/11/2022 para un examen tipo test. Y a día de hoy (más de 5 meses), no sabemos resultados. Ánimo máquinas que vienen las elecciones».

Pero lo que más ha llamado la atención es que han subido a ese mismo perfil una publicación de la documentación que uno de esos opositores ha elevado al Defensor del Pueblo. Un documento que es en sí mismo demoledor y que quedó registrado en la oficina del Defensor este miércoles a las 10 horas y 24 minutos bajo el nombre de Convocatoria Enfermería OPE Valencia.

SOS desesperado

El mencionado documento es, en realidad, un SOS desesperado ante la incertidumbre que produce la espera de las notas más de 150 días después de un examen.

El remitente, que ha borrado sus datos personales y se identifica como «enfermero», dice: «Han pasado más de 5 meses de un examen que estuvo envuelto en polémica, pero tras el cual más de 20.000 personas presentadas estamos esperando los resultados, los cuales van a condicionar nuestras vidas. Hemos esperado pacientemente, y mientras, no se nos ha informado en absoluto sobre el estado del proceso, los sindicatos, que supuestamente nos representan, no nos dan información veraz, sino que sólo mencionan palabras vacías de fundamento para hacernos callar, y en el colectivo empezamos a sentir el cansancio derivado del maltrato de la administración».

«Toque de atención»

Hace constar que considera que más de 5 meses de espera es «excesivo para publicar siquiera una planilla definitiva de respuestas y, con ella, un listado provisional» de notas. «Me gustaría pensar que igual que se nos presiona a todos los enfermeros para cumplir con nuestro trabajo de manera excelente a diario, existe alguna vía para dar un toque de atención a la hora de avanzar en este proceso de oposición», agrega.

Denuncia que la extensión del proceso empieza «a hacer mella en nuestras vidas» y advierte que «muchos de nosotros comenzamos a plantearnos seriamente si ha llegado el momento de abandonar la Comunidad visto el desprecio que se nos está mostrando».

Por lo que ruega que «si de alguna manera es posible, ayuden a que se trate de agilizar dicho proceso, ya que el descontento de los millares de enfermeros de la Comunidad y de todos aquellos que vinieron de otros lugares del territorio español es enorme». Concluye su carta: «Sin más, quedo a la espera, con la esperanza de que este escrito llegue a las manos adecuadas y no caiga en saco roto. Muchas gracias».