Un millón de valencianos paralizan la renta porque la web del Gobierno les impide incluir deducciones

Menos de dos semanas después de que el valenciano Arcadi España haya asumido la cartera ministerial de Hacienda en el Gobierno del también socialista Pedro Sánchez, ha estallado un nuevo escándalo que no solo afecta al Ministerio de Hacienda, sino al propio prestigio de la política fiscal del Ejecutivo de Sánchez: un millón de valencianos no pueden cumplimentar su declaración de la renta dos días después de abrirse el plazo, porque Renta Web, la herramienta web informática habilitada por el Gobierno para cumplimentar la declaración de la renta de cada español, impide incluir las nuevas deducciones autonómicas impulsadas y aprobadas por el Gobierno valenciano, las mayores en la historia de la autonomía. Y que son relativas a la práctica y el fomento de la música y a los gastos médicos y deportivos.

Las deducciones fiscales a las que no pueden acceder los valencianos a la hora de sustanciar la declaración de la renta porque la herramienta web del Gobierno de España para esa misma declaración de la renta no se lo permite, llegan ya al 90% de la población del territorio. Es decir, a nueve de cada 10 valencianos.

La Agencia Tributaria sostiene que las citadas deducciones no se pueden aplicar todavía porque llegaron tarde. Pero el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha recordado que los decretos del Gobierno valenciano entran en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Y que, en este caso, la publicación en el DOGV de las nuevas deducciones valencianas se produjo los días 3 y 6 de marzo.

Esto es 33 y 36 días antes del inicio de la campaña de la renta, que se ha producido el 8 de abril. De hecho, Fernando Pastor ha sentenciado que «no es cierto que las deducciones lleguen tarde, sino que están plenamente vigentes y los valencianos tienen derecho a aplicarlas desde el primer momento».

La Agencia Tributaria, un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda que dirige el citado Arcadi España, ha comunicado que está implementando estos cambios en el programa para que estén disponibles «lo antes posible», según han confirmado fuentes del Gobierno valenciano. Es decir, sin fecha. Además, han confirmado también que el error no ha sido subsanado.

Por tanto, en vías de agotarse los dos primeros días para presentar la declaración de la renta, los contribuyentes valencianos que están en disposición de deducirse gastos por las medidas del Consell no pueden hacerlo porque el Gobierno de España no tiene preparada su herramienta informática para que sumen esas deducciones.

Fernando Pastor ha advertido también que «no estamos ante un problema técnico inviable, sino ante una falta de voluntad del organismo estatal de Hacienda para aplicar las deducciones a la renta».