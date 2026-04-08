Un fallo en la web del Gobierno para tramitar la renta impide aplicarse deducciones del Consell

Un fallo en la web de la Agencia Tributaria para tramitar y presentar la declaración de la renta de las personas físicas, lo que se conoce como Renta Web, no ha permitido este miércoles a los contribuyentes de la Comunidad Valenciana aplicarse las últimas deducciones aprobadas por el Consell, que son relativas a la práctica y el fomento de la música y a los gastos médicos y deportivos. La incidencia no es exclusiva de la Comunidad Valenciana. También afecta a otra autonomía, Castilla-La Mancha. En esa comunidad se han introducido dos deducciones nuevas y se han modificado otras cinco. La Agencia Tributaria es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, que dirige el valenciano Arcadi España en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

En concreto, en la Comunidad Valenciana se ha añadido para la renta de 2025 una nueva deducción por la práctica y el fomento de la música y se han realizado cambios en los umbrales de la renta en las deducciones por gastos sanitarios y deportivos. El programa Renta Web, antes citado, no ha introducido estos cambios a tiempo para el inicio de la campaña de 2025, según han informado fuentes de la Consellería de Hacienda del Ejecutivo valenciano.

La Agencia Tributaria, según las mismas fuentes, ha comunicado que está implementando estos cambios en el programa para que estén disponibles «lo antes posible». Es decir, sin fecha. De hecho, la propia Agencia, en el manual de renta y en el propio programa, está advirtiendo mediante avisos de la circunstancia, emplazando a los contribuyentes que estén en disposición de aplicarse estas deducciones a presentar su declaración pasados unos días. Esto es, cuando las casillas que ahora no están se encuentren disponibles.

Cuando eso se produzca, se habilitará la casilla Otras deducciones, que en el caso de la Comunidad Valenciana corresponderá al fomento de la música. En el caso de las deducciones modificadas por la ampliación de los niveles de renta en sociosanitarias y deportivas, se actualizarán los cálculos.