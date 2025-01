Mazón saca los colores al PSOE con Sánchez también por la DANA: «Yo no me fui, él huyó y no ha vuelto»

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha sacado los colores este jueves al PSOE al establecer una comparación en cuál ha sido la actitud de Pedro Sánchez y la suya propia desde la DANA de este 29 de octubre: «Yo no me fui, él huyó y no ha vuelto», ha manifestado Carlos Mazón, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, desde la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas. Se dirigía Mazón al síndico socialista en la Cámara José Muñoz en referencia a la precipitada salida de Sánchez durante la visita a Paiporta, en la zona cero de la DANA este 3 de noviembre.

Los hechos se han producido en el transcurso de la sesión de control al presidente de la Generalitat en las Cortes Valencianas. En concreto, tras el segundo turno de intervención del mencionado José Muñoz, a quien Carlos Mazón ha respondido en el correspondiente turno de réplica del presidente valenciano.

Carlos Mazón ha subido a la tribuna de oradores y ha manifestado al síndico socialista que «es evidente: su partido ya sólo sirve para la cacería política. Lleva tres meses así», en referencia a los continuos ataques que él está recibiendo desde el PSOE.

El presidente valenciano ha manifestado también al síndico socialista que «acaban de poner, ustedes sí, una nueva campaña en rrss, pagada por ustedes, con nuevas salvajadas contra mí». Ha sido entonces, cuando frente a esto, Mazón ha mirado a Muñoz para decirle: «Pero yo, sigo aquí, ¿sabe?. Y voy a seguir dando la cara».

Mazón ha continuado recordando la precipitada marcha de Pedro Sánchez de los incidentes de Paiporta el 3 de noviembre de este 2024: «Yo no salgo corriendo como Pedro Sánchez junto a la delegada del Gobierno».

Para recordar a continuación que Sánchez «Ya no ha vuelto a la Comunidad» Valenciana. Si bien, según ha enumerado Carlos Mazón, el presidente del Gobierno «ha tenido tiempo para ir a Bakú, a Río de Janeiro, a Bruselas, a Rabat. E incluso, a esquiar al Pirineo Aragonés. Y no ha vuelto a dar la cara en la Comunidad Valenciana».