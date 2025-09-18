Mazón renombra un viaducto como ‘puente de la Comunidad de Madrid’ por su implicación tras la riada

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha renombrado al viaducto sobre la CV-403, que da acceso al municipio de Torrent, el de mayor población de la provincia de Valencia tras la capital, sobre el barranco del Poyo como Puente de la Comunidad de Madrid. Un nombre que expresa el reconocimiento «al cariño y la implicación con el pueblo valenciano cuando más lo necesitaba», tal como ha expresado el conseller de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.

El nuevo puente valenciano de la Comunidad de Madrid recibe esta denominación en homenaje a los chóferes y coordinadores que, desde noviembre hasta este 26 de junio han estado trabajando en la Comunidad Valenciana para garantizar la movilidad tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.

En concreto, el 10 de noviembre de aquel 2024, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció a través de redes sociales el envío de los primeros 40 autobuses y 80 conductores para cubrir los servicios de las zonas afectadas en Valencia por la DANA. «Hoy enviamos los primeros 40 autobuses y 80 conductores, dos jefes de tráfico y dos personas de coordinación para prestar servicio alternativo a Metrovalencia, operativo desde mañana lunes a las 6:00 horas. Conectarán entre otros, Torrent, Ribarroja y Liria con la capital», anunció Ayuso del recorrido de los autobuses que envió a Valencia y que no han abandonado ni un segundo a los valencianos desde entonces.

Al acto de este jueves han asistido el viceconsejero de Vivienda, Transporte Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, y el gerente del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero. La infraestructura elegida para llevar el nombre de la Comunidad de Madrid ha sido, como ha destacado Martínez Mus de «una de las principales arterias de circulación» de la Huerta Sur. García Gómez ha destacado «este bonito gesto, que simboliza la solidaridad del pueblo de Madrid y de los trabajadores de distintos ámbitos y sectores, que se trasladaron a esta zona de manera desinteresada para auxiliar a los valencianos».

Además, la Generalitat Valenciana ha colocado una placa conmemorativa en la Pasarela de la Solidaridad-Ingeniero Jorge Meliá Lafarga en reconocimiento a la labor de todos los voluntarios anónimos en la riada. A la vez, con ese nombre, se rinde homenaje a un servidor público que fue un ejemplo de entrega y compromiso.

Tal como ha recordado este jueves Vicente Martínez Mus, desde el 11 de noviembre de 2024, sólo dos semanas después de la riada, se puso en marcha un despliegue de 43 autobuses y un equipo de 86 profesionales de siete empresas madrileñas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Ese dispositivo, precisamente, fue el que permitió poner en marcha parte de los servicios lanzadera que sustituyeron con carácter temporal al tramo afectado de Metrovalencia, entre Valencia Sud y Castelló.

Durante su estancia en Valencia, esos servicios han realizado 62.491 expediciones. Y han recorrido 616.767 kilómetros, con 29.262 horas de servicio y 2.193.395 desplazamientos registrados. En cifras absolutas, se trata de más de 200 personas entre conductores y coordinadores.