Mazón gana con el apoyo de Vox la moción de censura encubierta de Compromís y pasa la presión a Baldoví

Las Cortes Valencianas han rechazado este jueves con los votos de PP y Vox la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la coalición nacionalista Compromís para instar a la dimisión del presidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión en la DANA. Esa PNL era, de facto, una moción de censura encubierta que Compromís no se ha atrevido a presentar. Primero intentó que lo hiciera el PSOE prometiéndole el apoyo de todos sus diputados. Luego impulsó la PNL que este jueves se ha votado. Tras el fracaso de la iniciativa de Compromís, la presión recae sobre su líder Joan Baldoví, a quien el PP ya ha preguntado este miércoles si se marcharía en caso de no prosperar su iniciativa: «¿Dimitirá usted?».

Este punto inicialmente se iba a tramitar como llamamiento in voce a cada uno de los 99 diputados a propuesta de Compromís. Este miércoles, Vox reclamó que la votación se efectuara siguieron el habitual sistema telemático para ahorrar tiempo.

Y la decisión iba a ser que se hiciera así. Este jueves, Alfredo Castelló, diputado popular que ostenta la presidencia accidental por un problema familiar de la diputada de Vox Llanos Massó, ha anunciado que se votaría finalmente por llamamiento en urna. Pero tanto Vox como Compromís y el PSOE han discutido esa decisión, porque no la entendían. De modo, que finalmente, el voto, ha sido telemático.

El resultado en pantalla ha sido de 51 votos a 42 en contra de instar a la dimisión de Mazón. Por tanto, derrota de Compromís y por extensión de la izquierda. A esos 42 votos en contra, luego se le han agregado tres correspondientes a otros tantos diputados. Al parecer por un error informático. Por lo que finalmente la propuesta de Compromís ha sido rechazada.

Los instantes previos a la votación han generado otro lío, entre gritos de la bancada de Compromís. Las voces han sido tales que Castelló se ha visto obligado a volver a iniciar la votación antes de ponerla en marcha. El escándalo ha continuado.

La izquierda y, sobre todo, Compromís, han seguido gritando. Pero, la realidad es que la mayor apuesta de la coalición nacionalista y sobre todo de Joan Baldoví, la de la dimisión de Carlos Mazón, había acabado en derrota. Una situación que deja en una posición difícil al citado Joan Baldoví, incluso dentro de su propia formación.

Antes de esa votación, se había celebrado la sesión de control al presidente de la Generalitat Valenciana, que ha transcurrido entre críticas de la oposición, que han servido a Mazón para enviar dos mensajes. Uno, marcando distancia con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez: «Yo soy el que no deja de dar la cara y no huye de los sitios», ha manifestado en referencia directa a la precipitada salida de Sánchez de su visita a Paiporta este 3 de noviembre y sus ausencia de Valencia. Y otro, para recordar que la Ley de la Huerta de PSOE y Compromís «salvaba las ratas y las cañas antes que a las personas».

También, ha dejado claro el presidente de la Generalitat que «ante un relato que se cae a pedazos y no se sostiene, los datos de la recuperación claman por si solos». Y que la Generalitat Valenciana sigue trabajando mientras al Gobierno de Sánchez «ni está ni ayuda. Más bien, dificulta».

En la sesión de este jueves se ha reincorporado a la Cámara Aitana Mas, diputada de Compromís, después de superar un cáncer. Y ha sido recibida afectuosamente por todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes Valencianas.