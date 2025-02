Vox no se sumará a Compromís para que Mazón dimita por la DANA: «No vamos a colaborar con ese circo»

Vox rechazará sumarse a la iniciativa presentada por la coalición nacionalista Compromís ante las Cortes Valencianas para forzar al presidente, el popular Carlos Mazón, a dimitir por su gestión de la DANA. Así se desprende de las manifestaciones efectuadas por el portavoz en la Cámara José María Llanos este mismo miércoles, en vísperas del inicio del Pleno: «No vamos a colaborar en un circo». No obstante, los de Abascal también han decidido que no apoyarán algunas de las iniciativas presentadas por el PP a este mismo Pleno, como ha manifestado José María Llanos.

El posicionamiento de Vox en la iniciativa presentada por Compromís para reclamar la dimisión de Carlos Mazón era clave. Y la formación de Abascal, a través de su portavoz José María Llanos, ha dejado caer que no se va sumar a esa petición. Llanos ha explicado que Vox tiene decidido su posicionamiento desde que se presentó la citada Proposición No de Ley (PNL) de Compromís «para montar este circo». Y ha agregado que este miércoles van «a respetar el debate y los turnos» y mañana se conocerá «el sentido del voto».

No obstante, José María Llanos ha explicado que en Vox «no colaboramos con el circo». Y, a este respecto ha sentenciado que, «desde que ha comenzado la legislatura, el señor Baldoví y Compromís se han dedicado a convertir esta cámara de representación legislativa de todos los valencianos en un circo».

Llanos ha reprochado también a Compromís que: «Ha aprovechado mucho más la tragedia de la riada para hacer su circo. Ni una sola propuesta seria para la reconstrucción. Ni social, ni económica, ni de las personas ni de las familias. Simplemente, circo en la calle, circo aquí, intentando ganar lo que los valencianos no le dieron». Frente a ello, el síndico de Vox ha reiterado que «no vamos a colaborar con ese circo de Compromís».

Además, José María Llanos ha ofrecido una pista más: «Creo que ustedes pueden extraer de mis palabras cuál va a ser el sentido de nuestro voto que mañana será efectivo».

Escrito ante la Mesa

En paralelo a estas manifestaciones, Vox ha presentado un escrito ante la Mesa de las Cortes Valencianas, también este miércoles, para reclamar que la votación acerca de la petición de dimisión a Carlos Mazón no se realice individualmente e in voce, como había solicitado Compromís, sino por el sistema de votación secreta. José María Llanos también ha sido muy claro en esta cuestión: «Hemos pedido el voto secreto porque no queremos que esto se convierta en un circo. Compromís no va a tener la foto».

Vox recuerda en su solicitud, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que «un voto público individual dilataría en exceso el desarrollo del Pleno, de modo que procede votación secreta por procedimiento electrónico que acredite el resultado total de la votación, omitiendo la identidad de los votantes».