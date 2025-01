Mazón denuncia otra «campaña pagada» del PSOE contra él en rrss: «Que siga si quita el IBI» de la DANA

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha denunciado este miércoles la existencia de una nueva campaña «pagada» del PSOE contra su persona en rrss. La segunda, después de la que se produjo en los días posteriores a la DANA que este 29 de octubre ha asolado 103 municipios de la provincia de Valencia. Frente a ello, Mazón ha retado a los socialistas, a que «sigan haciendo campañas contra mí, incluso criminalizándome, con bulos, pero que voten a favor» de quitar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a los afectados por la DANA y de que «no se cobre el IVA» en las ayudas a la compra de vehículos ni intereses a los créditos que ha puesto en marcha «porque es inmoral».

Mazón ha revelado también que, una vez su Gobierno ha pagado ya el 100% de las ayudas a los autónomos, está ahora trabajando en otras complementarias de la primera fase, que llegó a 13.333 autónomos sin trabajadores.

El presidente valenciano ha destacado que, para los autónomos sin trabajadores, en los próximos días, trasladará una nueva remesa destinada a los que no llegaron a tiempo de las primeras ayudas o no pudieron hacerlo porque se les pasó el plazo.

Frente a esta iniciativa, Mazón ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez se limitó en su día a aplazar por un plazo de dos meses la cuota a esos mismos autónomos. Por lo que ha destacado que esta medida del Gobierno de Sánchez obligará a los autónomos a pagar ahora dos meses: el actual y el aplazado.

«A mí, no se me hubiera recurrido», ha afirmado el presidente valenciano a este respecto. Mazón ha defendido que los autónomos no tendrían que pagar la cuota durante todo 2025 y que el Gobierno de Pedro Sánchez lo que debería hacer es compensarlos, «como poco».

Mazón se ha manifestado así a la finalización de la visita al almacén de material solidario ubicado en Feria de Valencia. El presidente valenciano ya había reclamado a Sánchez por activa y pasiva que el Gobierno de España debía dejar de cobrar el IVA en la compra de vehículos por los afectados por la DANA y, también, retirar los intereses de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y que tampoco debía mantener el IBI ni el IAE

En base a todo ello, ha efectuado esa propuesta a los socialistas: permitirá que hagan campañas contra él si se comprometen a votar con el PP a favor de la retirada de todos esos impuestos. «Si quitan los intereses a la gente, los impuestos, agiliza las ayudas, que van bastante lentas. Yo se lo cambio», ha aseverado el presidente valenciano.

Mazón ha reiterado este miércoles que él se equivocó «al pensar que iba a haber gente que iba a estar a la altura de estas circunstancias. Y me equivoqué pensando que se iba a ser más ágil» en cuanto a la gestión de las ayudas y las medidas desde el Gobierno de España.

Además, ha señalado que se equivocó pensando que «iba a haber más gente trabajando en vez de estar en la refriega política, nada menos que con el nivel de víctimas y dolor que tiene toda la sociedad».

Frente a todo esto, Carlos Mazón ha destacado que donde su Gobierno no se ha equivocado es poniendo puntos de distribución de alimentos desde el día uno, agilizando las ayudas «al máximo». Y ha enumerado todo lo que el Gobierno de la Generalitat ha venido realizando en cuanto a ayudas y obras tras la DANA.