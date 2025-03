El manto de la Virgen de las Fallas 2025: qué significa, dónde y hasta cuándo se puede ver

Las Fallas de Valencia son una de las festividades más emblemáticas de España, un evento que cada marzo llena la ciudad de arte, pólvora y tradición. Y ahora que comenzamos con los eventos que despiden la fiesta, hay uno que destaca por su significado emotivo y religioso: la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados. Miles de falleras y falleros recorren las calles para depositar ramos de flores a los pies de la imagen de la patrona de Valencia, formando con ellos un manto espectacular para la Virgen que cada año luce un diseño único y lleno de simbolismo.

Este 2025, la Ofrenda contará con una emotiva novedad. A la ya multitudinaria participación de las comisiones falleras se sumarán los falleros y falleras que han sido afectados por la DANA, un gesto de solidaridad impulsado por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y respaldado por la Junta Central Fallera. Se espera que alrededor de 1.450 personas adicionales desfilen con sus ramos para contribuir a la creación del manto floral de la Virgen, reflejando el espíritu de unión y resiliencia de la comunidad fallera. Los días 17 y 18 de marzo, las calles de la Paz y San Vicente serán el escenario de esta emotiva procesión que culmina en la Plaza de la Virgen. Allí, los Vestidores de la Virgen, un equipo de expertos voluntarios, dispondrán con precisión los ramos para dar forma al manto que cubrirá la imagen. Este año, el diseño incluirá seis colores diferentes, predominando el blanco, e incorporará un guiño a la DANA, como ha ocurrido en ediciones anteriores con otros acontecimientos relevantes.

Qué significa el manto de la Virgen en las Fallas

El manto floral de la Virgen de los Desamparados es mucho más que una obra de arte efímera. Se trata de una manifestación de devoción y gratitud de miles de personas que, a través de las flores, expresan sus promesas, peticiones y agradecimientos. Cada ramo tiene un significado especial y, en conjunto, forman una imagen que varía cada año según el diseño elegido por los Vestidores de la Virgen.

La disposición de los colores y la estructura del manto siguen un criterio meticuloso. No se trata de una simple acumulación de flores, sino de una composición artística en la que cada sector de la Ofrenda aporta un tono concreto en función de su horario de desfile y su censo. Esto permite que el resultado final sea armonioso y represente tanto el fervor religioso como la identidad de las Fallas y sus participantes.

Además, la elección del diseño no es casual. En anteriores ediciones, se han incluido alegorías a acontecimientos importantes del momento, y este año no será la excepción. La inclusión de un homenaje a los afectados por la DANA refuerza la idea de que el manto no sólo es un símbolo de fe, sino también de comunidad y apoyo mutuo.

Cuándo quitan el manto de la Virgen en Fallas 2025

Una vez finalizada la Ofrenda, la imagen de la Virgen, vestida con su espectacular manto floral, permanece en la Plaza de la Virgen durante varios días para que locales y turistas puedan admirarlo. Aunque las Fallas culminan oficialmente con la Cremà el 19 de marzo, el manto de la Virgen suele mantenerse expuesto hasta el 22 o 23 de marzo.

El retiro del manto se realiza con sumo cuidado, ya que el volumen de flores utilizadas es considerable y su conservación se dificulta con el paso de los días. Este proceso marca el cierre de un ciclo y la transición de la ciudad de Valencia de la intensidad fallera a la vida cotidiana. Para quienes no hayan tenido oportunidad de participar en la Ofrenda, estos días adicionales permiten acercarse y contemplar de cerca la impresionante obra floral que, año tras año, emociona a valencianos y visitantes.

Hasta cuándo se puede ver el manto de la Virgen

Si quieres ver el manto en su máximo esplendor, los mejores días para visitarlo son entre el 18 y el 22 de marzo. Durante estas fechas, la Plaza de la Virgen se convierte en un punto de encuentro donde las emociones aún están a flor de piel y la devoción se palpa en el ambiente. La luz natural realza los colores de las flores, el aroma inunda la plaza y el bullicio de los visitantes se mezcla con la admiración de quienes contemplan la imagen.

No hay una hora específica para la visita, aunque durante las primeras horas del día es más fácil apreciarlo sin grandes aglomeraciones. También es común que muchos valencianos acudan en familia para tomar fotografías y despedirse de este emblema antes de que se retire. Para los turistas, es una oportunidad única de presenciar una de las tradiciones más conmovedoras de las Fallas y captar la esencia de la festividad más importante de Valencia.

Las Fallas 2025 están siendo (a pesar de las lluvias que se han sufrido) inolvidables, y el manto de la Virgen va a ser, como cada año, uno de los elementos más esperados y fotografiados. Más allá de su belleza, representa la unión de un pueblo que, a través de la tradición y la fe, mantiene vivo su legado. Ya sea como participante o espectador, este espectáculo de fervor y color es una cita imprescindible para todo aquel que quiera vivir la magia de las Fallas en su máxima expresión.