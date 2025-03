Macarena Montesinos señala en el Congreso la responsabilidad de la DANA: «En Valencia falló Sánchez»

La diputada alicantina del PP en el Congreso Macarena Montesinos ha retratado a la izquierda que sostiene al Gobierno: «Están en tapar las responsabilidades de Sánchez en la tragedia. ¡Qué vergüenza!». Pero sobre todo, ha sentenciado con contundencia que lo que falló en Valencia en aquellos terribles días de la DANA: «No fue el Estado, en Valencia quién falló fue Sánchez», en la referencia más clara y directa efectuada al presidente del Gobierno en relación a la tragedia y a los días posteriores a la misma. La intervención de Macarena Montesinos ha sido respondida con más de un minuto de aplausos de la bancada del PP puesta en pie.

Para Macarena Montesinos ha quedado «probado» que el Gobierno «no estuvo a la altura» cuando los valencianos lo necesitaban. Y la comisión de investigación de Sánchez y sus socios en el Congreso: «No busca la verdad. están en el rédito político de la desgracia y politizando el dolor».

La intervención de Macarena Montesinos se ha producido en el debate de la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA. Montesinos, ha dado cumplida respuesta a Sánchez y a sus socios: «Pueden mentir, retorcer la verdad, pero la imagen de un presidente cobarde huyendo del pueblo que lo ha perdido todo permanecerá siempre», ha sostenido la diputad del PP en referencia a la huida de Sánchez de Paiporta este 3 de noviembre: el día de la primera visita del Rey a la zona cero. Felipe VI y Carlos Mazón aguantaron. Pero Sánchez, se marchó a la carrera.

Macarena Montesinos ha advertido a la izquierda que sostiene al Gobierno de Sánchez que «si quieren hablar sobre la gestión de la Generalitat, por supuesto que sí, pero deben hacerlo donde corresponde: en la Comisión de Investigación que ya está creada en las Cortes Valencianas».

Un argumento que se fundamenta, según ha manifestado también la diputada alicantina, en que: «En las Cortes Generales procede controlar al Gobierno de España. Y lo estamos haciendo en la comisión creada en el Senado. Ahí es dónde podremos hablar de quién es el responsable de la limpieza de los barrancos, de los ríos, de las presas, del dominio público hidráulico o del despliegue de las fuerzas armadas O de las ayudas del Gobierno de Sánchez que no han llegado».

En ese mismo sentido, la diputada alicantina ha advertido también a los parlamentarios de todo signo que: «Las comisiones de investigación en las Cortes Generales no pueden invadir el régimen de competencias que corresponde las comunidades autónomas».

Y les ha recordado que la legislatura pasada fueron precisamente ellos, los que ahora apoyan esta comisión de investigación, «quienes tumbaron comisiones sobre el abuso sexual a menores en la Comunidad Valenciana y en Baleares». «Un ejemplo más del doble rasero de la izquierda de este país», ha sentenciado Macarena Montesinos.

También, ha señalado las cuestiones que han quedado «probadas» hasta la fecha. Así, ha destacado que las obras del barranco del Poyo, «que el Gobierno no hizo», hubieran salvado vidas y la ley «criminal» de la Huerta del PSOE, Compromís y Podemos «impidió obras que hubieran salvado vidas, como dijo el alcalde socialista de Aldaya».

Además, se ha referido a la Confederación del Júcar y a la AEMET: «Ha quedado probado que no había un sistema de alerta temprana como sí tiene el Ebro, que el Gobierno no avisó a nadie de la evolución del barranco del Poyo durante las dos horas y media más críticas del 29 de octubre, como así lo ha reconocido la Confederación Hidrográfica del Júcar ante la jueza». Y que «la AEMET falló en su previsión». En suma, según ha explicado también Montesinos: «Ha quedado probado que el Gobierno de Sánchez no estuvo a la altura cuando más lo necesitaban los valencianos, porque en Valencia no falló el Estado, falló Sánchez».

En otra parte de su intervención, Macarena Montesinos ha recordado donde se encontraba cada miembro del Gobierno el día de la DANA, el 29 de octubre: «Teresa Ribera en París, haciendo pasillos para un puesto en la Comisión Europea. El presidente de la Confederación del Júcar, que debía controlar e informar sobre el barranco del Poyo, esa misma tarde, en un congreso en la Universidad Politécnica de Valencia, que se mantuvo abierta. El secretario de Estado Hugo Morán, en Colombia y la directora general de Protección Civil se fue a Brasil».

En cuanto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana Pilar Bernabé, Macarena Montesinos ha recordado que es también codirectora del CECOPI. Y que las 9:30 horas de aquel 29 de octubre convocó una reunión de emergencia «sin invitar a la Generalitat Valenciana».

Ha destacado también que Pilar Bernabé manifestó a media mañana de aquel 29 de octubre que «la previsión de alerta roja es, en principio, hsta las 6 de la tarde. No parece que vaya a llover como hasta ahora». Y, unas horas después, a las 14:30 horas, «llamó a la tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que todos los efectivos estaban preparados en alerta y trabajando de forma coordinada. Luego, se conectó online. Pero, no se personó en el CECOPI hasta el día siguiente».

Finalmente, ha recordado que aquel 29 de octubre, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez estaba en La India, «de cena con su mujer la imputada». Y que los diputados de la izquierda se hallaban en el Congreso «perpetrando el asalto a RTVE». Y que esos mismos diputados de la izquierda «se opusieron a suspender el Pleno como pedimos mientras toda España estaba horrorizada y volcada en ayudar a los afectados».

Macarena Montesinos ha definido la comisión del congreso como un «regalo a Sánchez de sus socios, para que pueda distraer la atención de la corrupción que azota a su Gobierno y a su familia».