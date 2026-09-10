La juez de la DANA que pidió sus WhatsApp a Feijóo rechaza reclamar los de la delegada de Sánchez

Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja y la juez que dirige las diligencias previas del caso de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, ha rechazado el recurso de reforma presentado por la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, investigada en la causa, para que la instructora diese luz verde a que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, aportasen «voluntariamente» todas las comunicaciones que mantuvieron en aquella trágica jornada y que estén relacionadas con la gestión de la emergencia durante la riada, ya fueran esas comunicaciones «las cruzadas entre ambos, el presidente de la estatal Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, o «con cualquier otro responsable de cualquier Administración, organismo o institución pública».

El recurso de reforma es el que se presenta ante el propio juzgado. De forma que ahora queda a Salomé Pradas la opción de interponer un nuevo recurso, en este caso de apelación, ante la Audiencia Provincial de Valencia, como va a hacer el otro investigado, el ex secretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso.

La decisión de la juez ha generado una tremenda polvareda en Valencia, porque se produce a pesar de que la propia magistrada solicitó en su día, entre otros, al presidente y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la aportación voluntaria de los WhatsApp que mantuvo con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pese a que, como Pilar Bernabé, Feijóo era solo testigo. Feijóo los aportó.

Y a pesar también de que la propia juez también pidió sus comunicaciones al que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, testigo en la causa como Pilar Bernabé; a varios asesores, escoltas, conductores, todos otros testigos como la delegada del Gobierno de Sánchez, que han comparecido en las diligencias previas de la causa. Sin embargo, en el caso de Pilar Bernabé, la juez ha desestimado esa petición en un auto de cinco páginas.

En concreto, según el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez expone, entre otras cuestiones, en referencia a esta petición, que «se alegó por la testigo Sra. Bernabé el carácter personal del móvil en que constaban las llamadas. Una respuesta no condicionada al ejercicio del derecho de defensa, ni tampoco de naturaleza temporal, lo que impide por este tribunal de instancia reiterar dicho ofrecimiento».

Hay que recordar que, como publicó OKDIARIO en marzo del pasado año 2025, la juez que instruye el caso de la DANA inadmitió la querella presentada por la asociación HazteOír contra la propia Pilar Bernabé a los tres días de que el fiscal ordenara a la Guardia Civil un atestado acerca de este caso. En concreto, reclamó un informe de la actuación de varias instituciones y organismos que «estuvieran relacionados con la gestión de la situación de emergencia creada» por la DANA. Y, entre ellos, y expresamente, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que, como se ha dicho, dirige la socialista Pilar Bernabé.