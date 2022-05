Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha señalado al Gobierno que preside su propio hermano por no haberle informado de que estaba justificando supuestamente de modo incorrecto los gastos relacionados con las subvenciones que recibía de ese mismo Gobierno para fomento del valenciano. Así, se desprende, según las fuentes consultadas, de la declaración del citado Francis Puig ante el juez, hoy, en calidad de investigado por supuestas irregularidades presuntamente en la obtención de subvenciones públicas.

El hermano de Ximo Puig ha declarado en calidad de investigado en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia por la supuesta adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut Producciones, Canal Maestral, Nova CB y Kriol Produccions entre los aos 2015 y 2018.

Una declaración que se ha extendido por espacio de casi 4 horas y en la que Francis Puig, siempre según las mismas fuentes, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su propio abogado, pero no así a las del Partido Popular, que en este procedimiento es acusación. El PP, además, amplió su querella para sumar el presunto delito de falsedad documental a los que ya se investigan en la citada causa por supuesto fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos públicos.

La llegada de Francis Puig ha estado rodeada de una gran expectación mediática. Su abogado, Javier Falomir, ha indicado que estaba «contento» de acudir a declarar y, sobre todo, de «aclarar las dudas y los errores» que, según ha dicho son «numerosos», del «informe de la UCO» y tratar con ello de cerrar «cuanto antes» el procedimiento «que tanto daño está haciendo a mi cliente y a su familia».

En cuanto a la declaración de Francis Puig y siempre según fuentes próximas al caso, supuestamente, habría sostenido que hay facturas presuntamente duplicadas entre la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña, pero supuestamente también habría responsabilizado a la Valenciana de no haberle informado de que esas facturas no estaban bien. Así, la Generalitat Valenciana, siempre según las mismas fuentes, no le dijo supuestamente nunca que hubiera nada incorrecto ni presuntamente les requirió que devolvieran ningún importe. Por su parte, y al respecto de este tema, Ximo Puig ha dicho que si se observan irregularidades «la Generalitat Valenciana pedirá compensaciones o lo que corresponda».