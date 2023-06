El Gobierno de Sánchez cerrará en pleno verano playas de Valencia a miles de bañistas por obras

El Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez cerrará en pleno verano cuatro playas del sur de la ciudad de Valencia a los bañistas, que esta época se cuentan por miles, para realizar obras de regeneración. Se da la circunstancia de que el cierre de las citadas playas se producirá apenas 20 días después de que se celebren las próximas elecciones generales de 23J. La decisión del Ejecutivo ha sembrado la alarma en la ciudad porque las playas afectadas son las que escogen mayoritariamente aquellos valencianos que no tienen la oportunidad de salir de vacaciones y que son miles. Las temperaturas medias previstas para Valencia el próximo agosto oscilan entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.

Así, se desprende del documento que ha recibido el Ayuntamiento y que obliga a que el servicio de socorristas de las playas del sur de la ciudad concluya el 15 de agosto para que comiencen las citadas obras, según ha manifestado este jueves la alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá.

Catalá ha pedido una reunión de urgencia a la ministra de Transición Ecológica la también socialista Teresa Ribera, para reclamar un aplazamiento de las obras y una reorganización de los trabajos que permita que las playas den servicio a los valencianos y turistas durante todo el verano. Teresa Ribera es la misma ministra del trasvase Tajo-Segura.

La alcaldesa de Valencia se ha dirigido directamente a Teresa Ribera al no haber recibido contestación alguna de la delegada del Gobierno, la también socialista Pilar Bernabé, según ha manifestado la propia María José Catalá: «Si no me puede atender porque tiene mucho trabajo, me voy directamente al Ministerio. Porque este verano no pueden cerrarse las playas de El Saler, l’Abre del Gos, la Garrofera y la Devesa».

Ahora, María José Catalá ha reivindicado «el derecho de los valencianos a disfrutar de este espacio durante el verano» y ha dejado claro que el Ayuntamiento quiere una moratoria de los trabajos: «no se pueden cerrar estas playas por una mala planificación del Gobierno, que no ha tenido sensibilidad con las fechas elegidas».

La gravedad del asunto ha movilizado, incluso, a responsables del PP nacional, Así, el vicesecretario de Acción Institucional de Alberto Núñez Feijóo, el valenciano Esteban González Pons, que en las pasadas elecciones locales cerró la lista municipal del PP de Valencia en gesto de apoyo a Catalá, ha manifestado, a través de su cuenta de twitter que Sánchez «nos cierra las playas del sur de Valencia un 15 de agosto por obras». Y ha agregado en la misma publicación que: «Eso pasará si no le paramos los pies el próximo 23 de julio».