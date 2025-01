La empresa auditora Netadia Europa SLP, con domicilio social en Sevilla, analiza los 60 contratos de más de 100.000 euros firmados por vía de emergencia por el Govern de Armengol para la compra de material sanitario durante la pandemia del Covid-19. La auditora dispone de un plazo de seis meses para analizar en profundidad los 60 contratos bajo sospecha. De cada contrato analizará si la tramitación del mismo se ajustó a la legalidad jurídica, la adecuación de los precios adjudicados en relación a la situación de mercado y la necesidad de cada contrato incluyendo análisis de eficacia y eficiencia.

El Govern balear que preside Marga Prohens ya anunció el pasado mes de octubre que realizaría una auditoria de todos los contratos Covid del Govern de Armengol en vista a las numerosa irregularidades que se iban conociendo siendo la primera de ellas la compra a la trama Koldo de 1,5 millones de mascarillas que resultaron ser inservibles. Fue un contrato de 3,7 millones de euros que el actual Govern del PP ha declarado nulo.

Lo considera nulo porque la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión SL, incumplía todos los requisitos necesarios para firmar un contrato de suministro de material sanitario. La empresa de la trama Koldo no tenía capacidad para suministrar mascarillas, no tenía capacidad económica para este contrato y en tercer lugar no tenía la capacidad técnica para la operación de suministrar material sanitario.

La auditora Netadia Europa SLP contratada por el Servicio de Salud también analizará a fondo los cinco contratos que firmó el Govern de Armengol con Innjoo Consulting en 2020 por el importe total de 6.120.730,30 euros para el suministro de materiales de protección individual y test.

El Govern del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol firmó cinco contratos a dedo utilizando la vía de emergencia y por valor de seis millones de euros con esta empresa vinculada a la sociedad que alquiló el chalé del ex ministro José Luis Ábalos en Cádiz.

Fueros cinco contratos a Injoo Technology, una empresa de móviles que fue constituida por la misma administradora que creó Have Got Time SL, la sociedad que alquiló el chalé a Ábalos en Cádiz en el verano de 2021.

Prohens: «La trama Koldo ha estafado 11 millones a Baleares»

Tras conocer estos contratos con Injoo Technology, Prohens afirmó en el Parlament (29 de octubre de 2024) que el Govern de Armengol «había estafado presuntamente 11 millones de euros a los ciudadanos de las Islas mediante contratos públicos con la trama del caso Koldo», investigada por la Audiencia Nacional». Prohens sumaba los cinco millones pagados a Soluciones de Gestión y los 6 millones de los contratos a Injoo Technology.

Los auditores también analizarán los dos contratos de emergencia suscritos con Eurofins Megalab en 2021 para la realización de pruebas PCR, por un importe de 1,1 millones. Ambos contratos de emergencia se adjudicaron en 2021 para la realización de pruebas PCR a los residentes de Baleares que viajaban desde la Península.

Un informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) presentado al juez del caso Koldo indica que Koldo García, el que fuera asesor del ex ministro José Luis Ábalos, se puso en contacto con los ex presidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol respectivamente, así como con el ex presidente de la RFEF Luis Rubiales para que contrataran a empresas vinculadas a Víctor de Aldama la realización de pruebas PCR en plena pandemia.

Según la UCO, además de con mascarillas, De Aldama y sus socios se lucraron con la realización de test para la detección de Covid, utilizando la empresa Ferntinvest Consulting, y «contando con su socio Eurofins Megalab, realizaron test a la ciudadanía en general y mantuvieron relaciones contractuales con empresas públicas y privadas».

La UCO investiga los contratos Covid de Armengol

La investigación del Govern mediante la mencionada auditoría de los contratos Covid de Armengol con la trama Koldo se suma a la que está realizando la UCO. El pasado mes de octubre, el Servicio de Salud entregó a la UCO toda la documentación relacionada con el caso Koldo.

El mandato del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional era requisar los correos electrónicos de los funcionarios y altos cargos del Govern de Armengol que adjudicaron las mascarillas falsas en Baleares. El Govern no se limitó a entregar los documentos solicitados por el juez sino todo el expediente y toda la información que dispone sobre la compra de mascarillas a la trama Koldo.

El juez de la Audiencia Nacional había solicitado concretamente los correos relativos a las comunicaciones del que era subdirector del área de Compras y Logística, Antoni Mascaró, y de las del entonces director general de Salud, Juli Fuster. Son unos correos relacionados con las gestiones para comprar las mascarillas que resultaron inservibles.

El Govern, además, entregó a la Guardia Civil el correo desvelado por OKDIARIO que demuestra la relación directa del Ejecutivo de Armengol con la trama corrupta. Es un correo que muestra cómo la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada en el caso Koldo por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia, ofreció al Govern balear que presidía Armengol el envío del cargamento de mascarillas, un ofrecimiento que fue aceptado de inmediato. Se trata de un cargamento de mascarillas que inicialmente iba dirigido a Aragón, pero que fue rechazado por esta comunidad por su elevado coste: 3,7 millones de euros.

Es un correo que dirige Iñigo Rotaetxe, titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, al alto cargo de la Conselleria de Salud Manuel Palomino, a quien se dirige como «estimado Manuel» y que el alto cargo de Armengol recibe tanto en su correo oficial como en el personal. A continuación, le especifica el contenido del cargamento de mascarillas.

El mail es una clara muestra de la relación directa del Govern y los funcionarios de Armengol con la trama corrupta y la primera prueba documental de sus negocios.

En aquel momento, abril de 2020, Palomino era director de Gestión y Presupuestos de la Conselleria de Salud. Ese correo, con el asunto Contenido avión 26/04/2020 KN95, lo envió Rotaetxe el 25 de abril de 2020 tanto a la dirección corporativa de Palomino como a su correo particular.

En el mensaje, Rotaetxe le comunica a Palomino lo siguiente: «Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26.04.2020 a Barajas mañana a mediodía o principios de la tarde. Este avión se podría escalar en Barajas destino Baleares».

El correo, como ya se ha indicado, lleva fecha de 25 de abril. Este mismo día el Govern de Armengol valoró el ofrecimiento del cargamento de mascarillas, aceptó el mismo y se iniciaron los trámites por vía de urgencia para con la entidad que debía actuar como representante aduanero del IB-Salut para coordinar la entrega.