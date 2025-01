Tellado: «Sánchez quiere la misma impunidad de Puigdemont con la amnistía para él, su mujer y su hermano»

«Sánchez busca la misma impunidad de Puigdemont con la amnistía para él, Begoña Gómez y su hermano David Sánchez». Así lo ve Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso. Tellado cree que esta es la cuestión fundamental que determinará lo que dure la legislatura. En una entrevista a OKDIARIO, Tellado señala: «Es tremendamente lamentable que esto esté sucediendo en España». Para Miguel Tellado, la legislatura depende más de que Sánchez apruebe la Ley Begoña que de los presupuestos: «Para Sánchez es más importante la Ley Begoña que tener presupuestos y ya está comprando los votos de sus socios para sacarla adelante cuanto antes».

El portavoz del PP recuerda que “si se aprueba la Ley Begoña, la AVT será retirada como acusación popular de 130 casos de terrorismo de ETA y decaerán». A Sánchez parece no importarle. A Bildu le agradaría seguro.

Miguel Tellado define a Pedro Sánchez como «un ególatra borracho de poder» que «dejará arrasado el PSOE» y lo ve «finiquitado» y «colapsado» aunque siga agarrado a La Moncloa: «Vivimos los estertores de un régimen». Tellado espera que «por el bien de España» Sánchez no llegue a 2027. La situación, reconoce, es endiablada: «Tampoco puede convocar elecciones porque sabe que las perdería». Como reconoce que sigue «sin haber aritmética en el Congreso para una moción de censura».

Tellado constata: «Los independentistas están muy cómodos con Sánchez y saben que todo lo que consiguen con Sánchez nunca lo conseguirían con Feijóo. Con Feijóo no habría una ley de amnistía, no habría beneficios penitenciarios para los presos de ETA, ni palacete para el PNV, como no lo hubo ni con Aznar ni con Rajoy. Los socios de Sánchez, por propio interés, están muy cómodos con Sánchez». Miguel Tellado no es ingenuo sobre las posibilidades de que Junts o el PNV dejaran caer a Sánchez: «Sánchez es un chollo para los independentistas. Cede en todo. Es verdad que, con un poco de chulería, pero al final acaba cediendo y claudicando». Como con Puigdemont y el ómnibus.

PNV, pensiones y palacete

Mientras aguanta en La Moncloa, dice Tellado, Sánchez se inventa cualquier debate para desviar la atención de la corrupción. Cree que lo ha intentado con las pensiones y el decreto ómnibus y que ha fracasado: «Buscaba un titular: ‘El PP vota contra la actualización de las pensiones de los jubilados españoles’. Y no se lo vamos a dar. No se lo vamos a regalar». El PP ha anunciado, no sin polémica, que votará a favor del minibús pactado por Sánchez con Junts in extremis, pese a que incluye el palacete de París para el PNV. Tellado no se muerde la lengua: «Lo del palacete para el PNV en París es asqueroso, miserable e indecente y lo revertiremos cuando lleguemos al Gobierno». El PP se plantea, mientras tanto, emprender acciones legales. Vox ya lo ha hecho.

Miguel Tellado dice que, con la cesión del palacete, «el PNV acaba de convertirse en una sociedad de inversión patrimonial. Me reitero. Son aprovechateguis y rentistas». Tellado tiene claro que el PP no tiene nada que hacer con el PNV: «El PNV de Ortuzar y el portavoz este que tienen aquí, Aitor Esteban, se han travestido de Bildu, se han echado al monte, han traicionado a sus votantes, apoyan a un gobierno de ultraizquierda, apoyan las iniciativas de Sumar y de Podemos. Son una mala copia de Bildu, cuyo aliento sienten en la nuca».

Las «coincidencias» con Junts

Miguel Tellado deja claro que «el PP no pacta nada con Junts» y asegura que «sólo hay coincidencias en algunas votaciones en el Congreso para derrotar a Sánchez, pero sin renunciar a nuestro programa». Tellado afirma: «Nosotros no somos Sánchez. Nosotros no traicionamos nuestro programa ni nuestras posiciones por nada. Y eso yo creo que debería quedar muy claro».

Miguel Tellado descarta para Puigdemont cualquier solución política a su situación procesal si Feijóo llega a La Moncloa: «Puigdemont es tan español como tú o como yo y debe volver a España para ponerse a disposición judicial».

El portavoz del PP dice «enfadarse algo» cuando escucha a Sánchez decir que él ha normalizado Cataluña: «A Cataluña la normalizó Rajoy aplicando el 155 y no Sánchez o Illa, que gobierna como un independentista y con la hoja de ruta de los que le han puesto ahí».

Sánchez, «en el ajo»

Sin moción de censura ni elecciones, con Sánchez aferrado a Moncloa, ¿qué puede hacer caer a Sánchez sin llevarnos hasta 2027?, preguntamos al portavoz del PP. Responde: «Yo creo que la agenda judicial de este Gobierno y de la familia Sánchez está cada vez más cerca del propio presidente del Gobierno». ¿Usted cree que le va a llegar a él?, le insistimos. Tellado señala: «Yo creo que, por las distintas informaciones que vamos conociendo de investigaciones policiales o periodísticas, Sánchez está en el ajo. Creo que el número dos de la trama no podría hacer lo que hizo Ábalos sin el conocimiento y la participación del número uno. ¿Alguien se cree que Ábalos actuaba solo? ¿Alguien se cree que Ábalos iba por libre? Yo creo que el número dos de la trama actuaba con el conocimiento, la participación y siguiendo indicaciones del presidente del Gobierno. Sin ninguna duda. En las comunicaciones entre los miembros de la trama se referían a Sánchez llamándole ‘el uno’. Y Sánchez era conocedor de muchísimas cuestiones. Sánchez tiene que explicar por qué le dijo Aldama eso de ‘gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros’. ¿Qué es lo que hacía por ellos? Yo creo que hay tantos casos de corrupción que salpican al Gobierno de Sánchez que no vaya a ser que, al final, el nexo corruptor, más que Aldama, sea el propio Sánchez».

Miguel Tellado cree que Sánchez es «el autor intelectual de todo … como mínimo» ¿Y partícipe de la corrupción aparte de autor intelectual?, le decimos. «Eso tendrá que decirlo un juez, pero a la vista de las informaciones periodísticas y policiales, Sánchez está en el ajo». Tellado no tiene ninguna duda.

Begoña Gómez y «el hermano»

Miguel Tellado habla de las «conductas impropias de Begoña Gómez desde Moncloa en una democracia con la nuestra» y cree que el caso de David Sánchez «representa lo que es el sanchismo»: «El hermano es el ejemplo de lo que es el sanchismo. Tiene un puesto de trabajo obtenido de forma irregular e ilegal. Además, no va a trabajar. Establece su residencia fiscal en Portugal para no pagar impuestos. Y aún, encima, nos perdona la vida a todos». Tellado reconoce que no conoce ninguna ópera suya.

Para Tellado, las 20 vueltas al mundo que el Falcon ha dado desde que Sánchez está en La Moncloa son, también, «la metáfora del sanchismo»: «Sánchez tiene una querencia especial por todo lo que tenga que ver con privilegios. Y el Falcon es la mejor metáfora del sanchismo. Sánchez viaja en Falcon porque no se atreve a subirse a un vuelo regular y escuchar lo que le puedan decir las 180 personas que van a bordo. Este es un gobierno tan alejado de la realidad que Sánchez se ve obligado a entrar por las puertas traseras hasta en los mítines de su propio partido».

María Jesús Montero y Bolaños

María Jesús Montero ha vuelto a poner la mano en el fuego por su jefe de Gabinete tras los whatsapps entre Carlos Moreno y Aldama publicados por OKDIARIO. Miguel Tellado tira de humor: «Supongo que Montero está en la unidad de quemados de algún hospital de Madrid. Esos whatsapps evidencian que ha habido gestiones en favor de ese empresario, no desde el ministerio de Hacienda sino desde la jefatura de Gabinete de la propia ministra».

Tellado ve también a María Jesús Montero metida en todos los ajos de la corrupción del PSOE: «María Jesús Montero tiene un problema y es que siempre está detrás de tramas. En la Junta de Andalucía era la consejera de Hacienda y en este gobierno era la ministra de Hacienda mientras Aldama, Ábalos y Koldo García hacían todo lo que hacían. Montero siempre está en medio de las tramas. Es verdad que en Andalucía consiguió salir de rositas, pero en esta trama el fuego lo tiene tan cerca».

Miguel Tellado no deja títere con cabeza en el PSOE y en el Gobierno. Reitera que Bolaños es «un bulo con patas»: «Es capaz de decir una cosa y hacer la contraria y no sonrojarse. Hay que reconocer que es el mejor servidor de Sánchez. A mí me avergonzaría ser ministro de Justicia y desde la tribuna del Congreso de los Diputados insultar a jueces con nombres y apellidos».