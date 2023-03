Fiscalía dice que tomar la tutela de los hijos de la víctima del ‘caso Oltra’ compete a la Generalitat

«La competencia para declarar en situación de desamparo y asumir la tutela es exclusiva de la Generalitat Valenciana», con esta contundencia se ha manifestado este jueves la Fiscalía Provincial de Valencia en torno a la decisión de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta primera del Ejecutivo Aitana Mas (Compromís) de asumir la tutela de los dos hijos de Teresa Tanco, la víctima de abusos sexuales por los que fue condenado el ex marido de la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra, predecesora de la mencionada Aitana Mas en ambos cargos.

Además, sostiene, a través de un comunicado que ha hecho público este jueves, que el Ministerio Fiscal: «Carece de competencia para la adopción de dichas medidas» y desmiente que haya «colaborado o consensuado la tutela de los menores, siendo esta una decisión exclusiva de la Generalitat Valenciana, dado que no es misión de la Fiscalía realizar más actuaciones que las estrictamente institucionales».

Tal como ha publicado OKDIARIO, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano ha retirado este miércoles la tutela de sus dos hijos a Teresa Tanco, la joven que siendo menor fue abusada por el entonces marido de Mónica Oltra y tuvo que acudir al juzgado esposada cuando era la denunciante.

La medida ha sido confirmada por la propia víctima de los abusos del ex marido de Mónica Oltra, Teresa Tanco, que ha manifestado también a OKDIARIO este miércoles que a sus hijos: «Se los han llevado a un centro de menores y se los quieren dar a una familia de acogida».

El comunicado de Fiscalía deja en una incómoda posición a la Consejería de Igualdad y al propio Gobierno valenciano, al dejar claro que la decisión acerca de asumir la tutela de los hijos de la víctima del caso Oltra fue única y exclusiva de la citada Consejería y que en ningún momento el Ministerio Fiscal intervino en esa decisión.

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO, que la misma Consejería que ha retirado ahora la custodia a Teresa Tanco tiene paralizado a su vez el expediente de indemnización abierto tras la reclamación presentada por la propia joven solicitando 240.000 € en concepto de responsabilidad civil por la falta de protección tras haber sido objeto de los abusos en un centro tutelado por la Generalitat.

Se da también la circunstancia de que el pasado enero, Aitana Mas se marchó a Islandia para conocer la gestión de los centros menores en aquel país acompañada de la directora general de Infancia del ejecutivo valenciano Rosa Molero. Esta última es una de las 16 personas imputadas en el denominado caso Oltra.

En el caso Oltra, el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia investiga si cargos y/o personal de la Consejería que Mónica Oltra dirigía supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada sexualmente por el entonces marido de la vicepresidenta valenciana en un centro tutelado por la Generalitat. El caso arroja un balance de 16 imputados. Entre ellos, Mónica Oltra por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

Entre los imputados hay otros cargos del Gobierno valenciano, como el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero o el ahora asesor y ex jefe de Gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, a los que ni Aitana Mas ni Ximo Puig los ha destituido tras sus imputaciones.