Fiasco de la Escuela Oficial de Idiomas Virtual de Puig: cada profesor debe atender a 200 alumnos

Falta de planificación, medios y profesorado en la implantación de la Escuela Oficial Virtual de Idiomas de Valencia (EOI) por parte de la Consejería de Educación valenciana que en el Gobierno del socialista Ximo Puig dirige Raquel Tamarit (Compromís). Así, lo ha denunciado hoy la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en la reunión de la Mesa Sectorial, donde ha exigido más medios para los docentes, porque según ha denunciado este sindicato, cada uno de ellos deberá atender 5 aulas, lo que supone un contingente de unos 200 alumnos por cada profesor. Exigen, en resumidas cuentas, formación de calidad para las 5.000 personas que se pueden inscribir en este primer curso.

Los problemas que afectan a la Consejería de Educación del Gobierno de Ximo Puig no sólo se producen por motivos relacionados con los conocimientos y el aprendizaje del valenciano. Hoy, ha estallado otro escándalo, denunciado en esta ocasión por el sindicato CSIF, que ha puesto el acento en que la Consejería de Educación, que dirige Compromís, «se guía por cálculos políticos y electorales en lugar de criterios pedagógicos y de servicio público» en la puesta en marcha de la EOI virtual.

Denuncian, una demora importante en el inicio de las clases, que iba a ser en septiembre y se ha retrasado hasta noviembre y reclaman que cada profesor atienda a 4 aulas y no 5, porque entienden que en la práctica ello supone que cada profesor deberá atender en torno a los 200 alumnos.

Informática y Orientación

Han revelado que la EOI, que es virtual y por tato on line, no tiene profesorado en la especialidad de informática para solucionar problemas y han criticado que «se fíe todo a un servicio público ya saturado como es una dirección general de Nuevas Tecnologías, que gestiona toda la Generalitat Valenciana o, una empresa contratada para ello».

También, denuncia el sindicato haber detectado que no se planteaba de forma explícita ningún departamento de Orientación que pueda acercar esa enseñanza on line a las personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de necesidad específica: «Entendemos que eso es no apostar por el decreto de Inclusión que ellos mismos, como Administración, están impulsando en todos los centros educativos».